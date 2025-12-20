Marco Motta: "Roma favorita sulla Juventus. Spalletti mago, Gasperini rivoluzionario"

Marco Motta, ex difensore e oggi allenatore del Rayo Ciudad Alcobendas U16, ha parlato a Tuttosport introducendo i temi legati alla partita tra Juventus e Roma della 16^ giornata di Serie A, per la quale è un ex. Motta racconta di aver vissuto gli ultimi tempi da giramondo, ma di aver deciso il proprio percorso: "Mi ispiro a Conte per le motivazioni, Ranieri nella gestione del gruppo, Spalletti per il modo di insegnare calcio e Gasperini per l'essenza".

Quindi Motta si sofferma proprio sulla figura di Spalletti, suo allenatore ai tempi della Roma e oggi sulla panchina della Juventus: "Mi voleva già all'Udinese, a fine allenamento si fermava con me per degli esercizi extra e mi ha dato fiducia. Aveva intuizioni geniali nel preparare le partite. Ed è un mago nei rapporti interpersonali. Ricordo che radunava tutti per vedere se Pizarro rientrasse nei parametri, quando si pesava. Un rivoluzionario, anche nelle piccole cose". Su Gasperini, quindi, aggiunge Motta: "Ha sempre avuto un credo e non lo ha mai cambiato. Con l'Atalanta ha fatto cose uniche e irripetibili, tatticamente è il tecnico più rivoluzionario con cui abbia mai lavorato".

Chi vince stasera tra Juventus e Roma? Conclude così Motta nella sua intervista: "Vedo leggermente favorita la Roma, la Juventus è ancora nel vivo di un processo di trasformazione".