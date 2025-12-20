Casertana, Coppitelli: "Vorrei disputare un girone di ritorno emozionante come quello d'andata"

Dopo il successo contro il Giugliano, il tecnico della Casertana Federico Coppitelli ha commentato: "Il bilancio al giro di boa è bellissimo e ce lo meritiamo. I tifosi ci hanno spinto dal primo giorno e questa grande soddisfazione è anche per loro. La loro assenza in trasferta è una grossa pecca ma speriamo che, nel girone di ritorno, le cose possano cambiare. Il Giugliano è una squadra organizzata, con delle buone individualità. Una volta indirizzata la partita siamo stati bravi a chiuderla e a non dar modo agli avversari di rientrare. Non abbiamo mai sbandato e questa è la grande differenza rispetto alle partite di inizio stagione.

Questo gruppo ha fatto sembrare ancora più semplice un percorso che, invece, è stato tortuoso e difficile. Siamo diventati una squadra molto velocemente, capace di affrontare le difficoltà durante le partite. Credo molto in questo gruppo e la soddisfazione per i 35 punti è grande. Abbiamo trovato una forma collettiva settimana dopo settimana e va bene così.

Il mercato? Noi dobbiamo assecondare la volontà di qualche ragazzo che ha trovato meno spazio e vuole giocare di più. Dall'altro lato dobbiamo anche capire cosa può aiutarci a puntellare determinate zone del campo. Parlare di quello che ci manca, in questo momento, mi scoccia perché i ragazzi mi hanno dato veramente tanto. Mi piacerebbe disputare un girone di ritorno emozionante come quello d'andata. Nella nostra vita cerchiamo cose perfette ma la perfezione non esiste, quello che rimane è l'emozione e questa è una squadra capace di emozionare. La classifica mi interessa relativamente, la cosa più importante è quello che i ragazzi stanno facendo".