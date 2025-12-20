Bari, Cerofolini: "Siamo i primi ad essere arrabbiati e frustrati. Dobbiamo restare uniti"
Dopo la sconfitta contro il Catanzaro, il portiere del Bari ha parlato ai microfoni di Radio Bari: "Momento difficile - riporta TuttoBari.com - siamo i primi ad essere arrabbiati e frustrati. Siamo coscienti che in campo non riusciamo a dare quelli che sono i nostri valori, dobbiamo essere uniti e risolvere i problemi al più presto. Dobbiamo risolverli non con le chiacchiere, ma con i fatti.
Il Catanzaro è un squadra che mette in difficoltà tutti, e non è una scusa. Siamo giocatori che hanno fatto campionati importanti e non si discutono le doti tecniche, la problematica è l’aspetto mentale. In allenamento facciamo delle cose e poi in gara c’è questo blocco
