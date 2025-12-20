Benevento, Floro Flores: "Ci sono ragazzi che chiedono di giocare di più, giusto accontentarli"

Il tecnico del Benevento Antonio Floro Flores ha commentato il successo contro l'Audace Cerignola: "Eravamo consapevoli della forza dei nostri avversari e temevo questa partita perché, sotto Natale, si rischia di staccare la spina mentre i ragazzi sono rimasti sul pezzo e hanno fatto tutto quello che avevamo preparato - riporta CalcioBenevento.it - Se mi avessero detto che avremmo vinto 4-0 non ci avrei creduto nemmeno io.

Mi reputo fortunato perché, fin dal primo giorno, ho avuto la sensazione di allenare una squadra consapevole della propria forza. Ora ci sono dentro e voglio giocarmela al massimo per ottenere l'obiettivo che ci siamo prefissati. Il mercato? Ci sono dei ragazzi che chiedono di giocare di più ed è giusto accontentarli. Finora, però, mi sono concentrato solo sul campo".