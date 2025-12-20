Catania, Pelligra: "A gennaio rinforzi mirati. FVS? Ecco la mia proposta"

Nel corso dell’intervista rilasciata a Tuttosport, Ross Pelligra, proprietario italo-australiano del Catania, si è soffermato sulla stagione degli etnei, attualmente primi in classifica nel girone C di Serie C: “È molto positiva finora, ma c’è molto da fare”. Il patron sarà allo stadio domani per la gara con l’Atalanta Under 23 e non ha dubbi sugli obiettivi: “La squadra è stata costruita per provare a vincere il campionato”.

Pelligra non ha escluso rinforzi nel corso della prossima sessione di mercato invernale, che il tecnico dei siciliani, Domenico Toscano, forse aspetta dopo i gravi infortuni di Aloi e Cicerelli: “A gennaio rinforzi mirati. I loro ko non ci hanno abbattuti ma uniti - ha detto il patron rossazzurro -. E loro torneranno più forti di prima”.

Negli scorsi giorni, Pelligra ha chiesto standard più omogenei per il Football Video Support, la tecnologia che aiuta gli arbitri in Serie C: “Andrebbe uniformata la produzione televisiva delle partite tra concorrenti. Due telecamere centrali e due da sedici metri sarebbero auspicabili”. Difficile, se non impossibile tecnicamente ed economicamente, per la Lega Pro di Matteo Marani: “È un ottimo presidente - ha detto Pelligra -, sta facendo bene in un compito non semplice. Ha tutta la nostra stima e il nostro appoggio”.