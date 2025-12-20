Theo e il Como, com'è andata veramente? Ci sono due versioni che non coincidono

Il terzino sinistro francese Theo Hernandez questa mattina ha rilasciato una intervista ai taccuini della 'Gazzetta dello Sport' per ribadire che la scorsa estate ha lasciato il Milan per decisione del club. Ha in maniera più o meno esplicita attaccato Giorgio Furlani, dirigente che l'avrebbe messo fuori rosa in caso di mancato trasferimento: "Avrei meritato un trattamento migliore. Non me l'aspettavo. Alcuni compagni mi spingevano a restare ma quando un dirigente ti chiama e ti dice: 'Se resti ti mettiamo fuori rosa', io che cosa posso fare? Cerco altro". Theo la scorsa estate s'è trasferito all'Al Hilal allenato dall'ex rivale Simone Inzaghi per circa 25 milioni di euro, un incasso in buona parte reinvestito per Pervis Estupinan del Brighton. Per lui uno stipendio da circa 20 milioni a stagione, un ingaggio inavvicinabile per il Milan e per qualsiasi altra società di Serie A.

Nella precedente sessione di calciomercato era stato invece il Como a tentare l'acquisto di Theo Hernandez. Un'offerta su cui dopo l'intervista di oggi si apre un piccolo giallo: "Il no al Como? Il mio agente non me ne ha mai parlato", le parole del laterale transalpino sul tema. Dichiarazioni che non collimano con quanto detto negli scorsi mesi da chi gestisce il club lariano, ovvero il presidente Mirwan Suwarso.

Già a febbraio Suwarso confermò di aver presentato un'offerta importante, ma in quella circostanza non fece esplicitamente il nome di Theo: "Nei giorni scorsi ad esempio abbiamo fatto un’offerta per uno dei giocatori più importanti di questa lega, ma il club non voleva venderlo, e abbiamo fatto un’offerta per un calciatore anch’egli importanti che il club aveva accettato di venderci, ma il giocatore non voleva venire". A luglio invece, nel corso di una intervista al quotidiano 'La Stampa', il riferimento fu esplicito: "Ci abbiamo provato con Theo Hernandez ma non è andata, anche Thiaw ha rifiutato".

L'ex terzino del Milan ha insomma raccontato una realtà diversa da quella di Suwarso che sul piatto aveva messo 40 e più milioni di euro. Un'offerta molto importante che il Milan ufficiosamente fece subito sapere che avrebbe accettato: non a caso, qualche mese più tardi lo darà via anche per meno. Le due versioni non collimano ma stando a quanto raccontato e raccolto nei primi giorni di febbraio è difficile credere che al ragazzo non sia giunto nulla, a meno che il suo procuratore abbia deciso in autonomia di rifiutare la proposta del Como. Ma questo sembra uno scenario ancor più inverosimile, fuori dalle normali dinamiche di calciomercato.