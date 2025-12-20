Bari, Mané: "Sono molto contento per l’esordio, anche se non è andato come speravo"
Ai microfoni di Radio Bari, il difensore biancorosso Moussa Manè ha parlato dopo la sconfitta interna contro il Catanzaro: "Sono molto contento per l’esordio, anche se non è andato come speravo - sottolineano i colleghi di TuttoBari.com -. Un punto molto importante per me, la strada è ancora lunga e bisogna lavorare tanto. La partita non era semplice, sono entrato per dare una mano alla squadra. Mi hanno chiesto di spingere perché volevamo recuperare la partita e il cambio modulo era proprio per recuperare. Non è un momento facile e per uscirne bisogna solo lavorare".
SERIE B, 17ª GIORNATA
Bari-Catanzaro 1-2
30' Pontisso (C), 49' Antonini (C), 90'+3 rig. Bellomo (B)
