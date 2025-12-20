Bari, Mané: "Sono molto contento per l’esordio, anche se non è andato come speravo"

Ai microfoni di Radio Bari, il difensore biancorosso Moussa Manè ha parlato dopo la sconfitta interna contro il Catanzaro: "Sono molto contento per l’esordio, anche se non è andato come speravo - sottolineano i colleghi di TuttoBari.com -. Un punto molto importante per me, la strada è ancora lunga e bisogna lavorare tanto. La partita non era semplice, sono entrato per dare una mano alla squadra. Mi hanno chiesto di spingere perché volevamo recuperare la partita e il cambio modulo era proprio per recuperare. Non è un momento facile e per uscirne bisogna solo lavorare".

SERIE B, 17ª GIORNATA

Bari-Catanzaro 1-2

30' Pontisso (C), 49' Antonini (C), 90'+3 rig. Bellomo (B)

Sabato 20 dicembre

Ore 15:00 - Cesena-Juve Stabia

Ore 15:00 - Frosinone-Spezia

Ore 15:00 - Modena-Venezia

Ore 15:00 - Monza-Carrarese

Ore 15:00 - Padova-Sampdoria

Ore 17:15 - Avellino-Palermo

Ore 19:30 - Pescara-Reggiana

Domenica 21 dicembre

Ore 15:00 - Virtus Entella-Sudtirol

Ore 17:15 - Mantova-Empoli

CLASSIFICA

Frosinone 34

Monza 31

Venezia 29

Palermo 29

Modena 29

Catanzaro 28*

Cesena 27

Juve Stabia 22

Padova 21

Empoli 20

Reggiana 20

Avellino 20

Carrarese 19

Bari 16*

Südtirol 15

Virtus Entella 15

Spezia 14

Mantova 14

Sampdoria 13

Pescara 10

* una gara in più