Foggia, Barilari: "La lista degli indisponibili è lunga e purtroppo la situazione si è aggravata"

In vista della gara contro la Salernitana, il tecnico del Foggia Enrico Barilari ha commentato: "La lista degli indisponibili è lunga e purtroppo la situazione si è aggravata. Diversi giocatori sono stati colpiti dall’influenza: Fossati, Oliva, Buttaro e Garofalo. Spero di recuperare almeno due di loro. Rizzo è rientrato soltanto ieri, Panico ha un problema al flessore ma sarà disponibile - riporta Foggiagol.it -. Byar invece è praticamente indisponibile per un problema muscolare: verrà con noi ma resterà in panchina. Con la rosa al completo sarei andato a Salerno con un 3-5-2 molto offensivo, con l’idea di giocarcela a viso aperto. Invece siamo stati costretti a preparare la gara lavorando sulle nostre certezze, su ciò che facciamo abitualmente.

Nei dati ci sono aspetti positivi, ma subiamo ancora troppo ed è lì che dobbiamo migliorare. Anche l’ultimo periodo è stato segnato dagli infortuni, come quello di Winkelmann a fine gara, e da ragazzi scesi in campo non al meglio. La Salernitana è una squadra di grande qualità, con giocatori importanti come Capomaggio. Ho visto tutte le loro partite e faccio fatica a trovare punti deboli. Abbiamo lavorato sui duelli, sui tre contro tre e sui tre contro due, cercando di limitare il loro potenziale. Domani l’attenzione dovrà essere a mille, forse più che in altre partite.

Siamo in emergenza, ma voglio una squadra che resti in partita, che dimostri il lavoro svolto e provi a portare a casa un risultato. Sono soddisfatto del lavoro dello staff, dei ragazzi e della società. Il bilancio è positivo, ma cerco di restare con i piedi per terra. Abbiamo raccolto qualcosa, forse più di quanto mi aspettassi, ma mi aspetto molto dal futuro".