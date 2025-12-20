"Milik tornerà". L'ultima tre tecnici fa (non Allegri), di quella Juve quasi tutti andati via

La luce in fondo al tunnel. Arkadiusz Milik è tornato nella lista dei convocati e questa sera potrebbe fare il suo ritorno in campo. La notizia nella giornata di ieri, alla vigilia del big match di questa sera contro la Roma, l'ha data direttamente Luciano Spalletti in conferenza stampa: "Torna Milik, che è un calciatore forte, fortissimo. Anche se ha avuto un problema lungo, ci vuole essere e si allena benissimo. Ha sviluppato un po' di allenamenti con noi ed è a disposizione".

Dovesse scendere in campo allo Stadium, Milik farebbe il suo esordio stagionale il 20 dicembre. Quattro mesi dopo l'inizio dei giochi, dopo un'altra stagione in cui non è mai sceso in campo sempre a causa degli infortuni.

L'ultima partita di Milik con la maglia della Juventus è di 574 giorni fa. Era il 25 maggio 2024, Juventus-Monza 2-0. Era l'ultima partita di campionato della stagione 2023/24, seconda e ultima gara con Paolo Montero in panchina. Quella squadra era reduce dalla vittoria della Coppa Italia, l'ultimo trofeo conquistato dai bianconeri. Era appena stato esonerato Massimiliano Allegri dopo il movimentato post-gara della sfida dell'Olimpico contro l'Atalanta.

Ma chi c'era in campo con Milik? Resistono i due portieri: partì titolare Perin, subentrò a gara in corso Pinsoglio. Nella linea di difesa a tre c'erano Danilo e Alex Sandro (oggi entrambi al Flamengo) insieme a Daniele Rugani. Subentrò a partita in corso Tiago Djalò, dalla scorsa estate al Besiktas.

Di quel centrocampo non è rimasto più nessuno: Fagioli e Nicolussi Caviglia sono alla Fiorentina, Carlos Alcaraz all'Everton.

Tra i protagonisti di quel match col gol che sbloccò il match c'era Federico Chiesa, oggi al Liverpool. Timothy Weah dalla scorsa estate è all'Olympique Marsiglia, Samuel Iling-Junior gioca nel West Bromwich.

Ci sono ancora invece gli attaccanti e chi subentrò al loro posto: Vlahovic fece il suo ingresso in campo al 73esimo al posto di Milik, Kenan Yildiz venne sostituito all'87esimo per far spazio a Fabio Miretti.