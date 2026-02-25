Como Women, Verdun: "Tramezzani scelta internazionale. Problema infrastrutture"

Dall'arrivo di Paolo Tramezzani sulla panchina del Como Women, la compagine lariana ha messo a referto altrettante vittorie, contro Sassuolo e Genoa. Per un totale di tre gol segnati e nessuno subito.

"La scelta di cambiare tecnico è stata dettata dalla mancanza di risultati che notoriamente porta a un po’ di scollamento e perdita di fiducia da parte delle giocatrici - spiega attraverso le colonne di Tuttosport il CEO del Como Nicola Verdun -. Ecco allora la decisione di affidarci a una figura di grande esperienza internazionale con cui abbiamo previsto un progetto triennale".

Una delle particolarità della società lombarda è quella di essere dedicata unicamente al calcio femminile. Aspetto che crea opportunità, ma anche difficoltà. Per Verdun la principale è quella legata alle infrastrutture:

"Noi dobbiamo costruire mentre chi ha alle spalle il settore maschile può “ereditare” un impianto già esistente o comunque avere la possibilità di fare investimenti più importanti. Ma più che difficoltà, mi piace chiamarla sfida e guardarne gli aspetti positivi, tra cui il fatto che possiamo realizzare o dotarci di strutture che siano pensate esclusivamente per le calciatrici".