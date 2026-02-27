Ufficiale Il Como Women punta su Saga per la difesa. Contratto fino al 2028 con opzione

Si conclude la campagna acquisti del Como Women, che ha annunciato l'arrivo in bianconero di Selma Igesund Saga, "difensore norvegese classe 2009. La calciatrice si unisce alle lariane, firmando un contratto fino a giugno 2028, con opzione per il 2029.

Nella sua giovane carriera - si legge nel comunicato diffuso dalla società -, Saga ha vestito le maglie di Store Bergan Fotball, dove ha mosso i primi passi nel mondo del calcio, e del Sandefjord Fotball Kvinner. Vanta inoltre 13 presenze con le Nazionali giovanili della Norvegia e 2 reti realizzate. Nell’ottobre 2025 ha preso parte alle qualificazioni europee con la nazionale norvegese femminile U17".

Hanno poi fatto seguito le sue prime parole in bianconero: "Sono molto felice ed entusiasta per l’opportunità che mi è stata data dal Como Women, con cui avrò la possibilità di crescere sia come calciatrice sia come persona. Vivere in Italia è sempre stato un sogno per me, e avere l’opportunità di conoscerne la cultura, la lingua e lo stile di vita attraverso questo fantastico gruppo è per me molto importante. Voglio dare il mio contributo per il gruppo, dentro e fuori dal campo, ed esordire in Serie A Women. A livello personale mi aspetto di sfruttare questa opportunità per imparare dalle giocatrici più esperte e dallo staff che lavora con noi. Per quanto riguarda la squadra, mi aspetto che cresciamo come gruppo e che otteniamo buoni risultati in linea con i nostri obiettivi”.