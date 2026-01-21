Detruyer e Glionna lanciano l'Inter: 2-0 alla Ternana Women nei quarti di Coppa Italia
L’Inter ipoteca la semifinale di Coppa Italia Women. Nell’andata dei quarti di finale infatti il club nerazzurro si è imposto per 2-0 in casa della Ternana grazie a un gol per tempo firmati dalla belga Detruyer e dall’italiana Glionna.
Questo il programma della Coppa Italia Women:
Quarti di finale
Gare di andata
Martedì 20 gennaio
Milan-Fiorentina 1-1
10’ Woldvik (F), 74’ Arrigoni (M)
Mercoledì 21 gennaio
Ternana Women-Inter 0-2
26’ Detruyer, 57’ Glionna
Ore 20.30: Lazio-Roma
Giovedì 22 gennaio
Ore 18: Napoli Women-Juventus
Gare di ritorno
Mercoledì 28 gennaio
Ore 18: Roma-Lazio
Ore 18: Inter-Ternana Women
Giovedì 29 gennaio
Ore 18: Fiorentina-Milan
Ore 20.30: Juventus-Napoli Women
COPPA ITALIA WOMEN - LE DATE
Andata quarti di finale: 20-21-22 gennaio
Ritorno quarti di finale: 27-28-29 gennaio
Andata semifinali: 9-10-11 marzo
Ritorno semifinali: 28-29 marzo
Finale: sabato 23-domenica 24 maggio (data, orario e sede da definire)