È della Roma il primo tentativo di fuga in Serie A Women. Che bagarre per la salvezza

© foto di Luca Recalcati/TUTTOmercatoWEB.com
Tommaso Maschio
Oggi alle 09:19Calcio femminile
Il primo turno del nuovo anno in Serie A Women sorride alla Roma. La formazione giallorossa si butta immediatamente alle spalle la sconfitta contro la Juventus in Supercoppa e con una vittoria di misura sul Sassuolo rafforza il suo primo posto portando a sette i punti di vantaggio sulle più immediate inseguitrici in una classifica che vede, alle spalle delle capitoline, ben sette squadre racchiuse in quattro punti. Le prime due inseguitrici sono ora Inter e Fiorentina: le nerazzurre fanno proprio il derby d’Italia in rimonta e sorpassano la Juventus agganciando una squadra viola che vede sfumare nel recupero la vittoria sul Genoa ottenendo un solo pari.

Muovono invece un passettino alle spalle delle prime quattro Como Women, Napoli Women e Milan: le prime due pareggiano senza reti, così come anche le rossonere sul campo del Parma, mentre la Lazio subisce una clamorosa sconfitta in casa di una Ternana che ora non è più sola in solitaria e riaccende la lotta all’ultimo posto, l’unico che vale la retrocessione in Serie B. La classifica infatti vede quattro squadre – Sassuolo, Parma, Genoa e Ternana Women – in appena due punti.

Serie A Women, 10ª giornata
Parma-Milan 0-0
Fiorentina-Genoa 1-1
45+4' Severini (F), 90+1' Georgsdottir (G)
Napoli Women-Como Women 0-0
Roma-Sassuolo 2-1
3’ Giugliano (R), 35’ Clelland (S), 79’ Corelli (R)
Ternana Women-Lazio 1-0
90’ Pellegrino Cimò
Inter-Juventus 2-1
4’ Salvai (J), 13’ Vijjalmsdottir (I), 35’ Milinkovic (I)

Classifica - Roma 25, Inter 18, Fiorentina 18, Juventus 17, Como Women 16, Lazio 15, Milan 14, Napoli Women 14, Sassuolo 9, Parma 8, Genoa 7, Ternana Women 7

