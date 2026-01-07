È la settimana di Juventus-Roma: domenica 11 gennaio la finale di Supercoppa Women

Come si legge sul sito ufficiale della FIGC Femminile, è partito il conto alla rovescia per la finale di Supercoppa Women, che si giocherà domenica 11 gennaio a Pescara: Juventus e Roma scaldano i motori. E per la prima volta la Supercoppa si assegnerà in Abruzzo: appuntamento allo stadio 'Adriatico-Giovanni Cornacchia’, con biglietti disponibili su figc.vivaticket.it e che saranno in vendita anche domenica dalle 12 alle 15.45 nei botteghini del settore curva Nord (pagamento solo cashless).

Quella che si giocherà, come da comunicato, sarà la 30esima sfida tra le campionesse d’Italia (e vincitrici della Coppa Italia) e le detentrici del trofeo, alzato un anno fa a La Spezia grazie alla vittoria contro la Fiorentina. Il bilancio e di 20 vittorie della Juventus, sei della Roma e tre soli pareggi, comprendendo anche la Supercoppa 2022 a Parma vinta poi dalla Roma ai rigori.

Di seguito, gli Opta Facts:

- Questa sarà la 7ª finale tra tutte le competizioni tra Juventus e Roma, dopo quelle disputate in Coppa Italia (tre), in Supercoppa Italiana (due) e in Serie A Women’s Cup (una, nella stagione in corso). La formazione bianconera si è aggiudicata cinque di queste sei sfide, ad eccezione della Supercoppa Italiana del 5 novembre 2022, persa ai calci di rigore dopo l’1-1 maturato tra i tempi regolamentari e supplementari.

- Solo contro la Fiorentina (21) la Juventus ha vinto più partite che contro la Roma tra tutte le competizioni: 20 (3N, 6P), incluse due delle tre disputate in Supercoppa Italiana (una semifinale nel gennaio 2021 e una finale nel gennaio 2024).

- La Roma è l’avversaria contro cui la Juventus ha segnato più gol tra tutte le competizioni (64), ma anche quella contro cui ne ha subiti di più (38); la formazione giallorossa, inoltre, è quella che ha realizzato più di due reti in più incontri con la Juventus: cinque, tutti in Serie A.

- La Juventus disputerà contro la Roma la sua 12ª finale tra tutte le competizioni, la settima in Supercoppa Italiana. La formazione bianconera ha sollevato il trofeo in palio in nove delle 11 precedenti - fanno eccezione la Supercoppa contro la Fiorentina nell’ottobre 2018 (0-1) e la Supercoppa contro la Roma del novembre 2022 (5-4 dopo i calci di rigore).

- Dal 2017/18 (prima stagione della Juventus), la formazione bianconera è - considerando la Serie A - quella che ha raggiunto più finali tra tutte le competizioni (11); segue la Roma a nove, di cui cinque in Coppa Italia, tre in Supercoppa Italiana e una in Serie A Women’s Cup. Le giallorosse hanno sollevato il trofeo in palio quattro volte, tre ai calci di rigore.

- Nella Serie A in corso, nessuna squadra ha concesso meno tiri in porta rispetto a Juventus e Roma: 23 ciascuna. Inoltre, la formazione bianconera (47) e quella giallorossa (45) occupano rispettivamente il secondo e terzo posto per conclusioni nello specchio, alle spalle dell’Inter (51).

- Cristiana Girelli e Barbara Bonansea sono le due giocatrici della Juventus che hanno segnato più gol in Supercoppa Italiana: tre a testa, uno entrambe contro la Roma. La numero 11 è inoltre l’unica bianconera a vantare una marcatura multipla con il club nella competizione - contro la Fiorentina il 10 gennaio 2021.

- Cristiana Girelli ha realizzato 14 gol contro la Roma tra tutte le competizioni, almeno sei più di qualsiasi altra giocatrice abbia fatto con la maglia del club piemontese; segue a otto Barbara Bonansea, che è invece l’unica bianconera a essere andata a bersaglio in tutte le competizioni in cui la Juventus ha affrontato la formazione giallorossa (Serie A, Coppa Italia, Supercoppa Italiana e Serie A Women’s Cup).

- La Juventus è il bersaglio preferito di Evelyne Viens tra tutte le competizioni in maglia giallorossa: cinque gol, ma tutti in Serie A. La Supercoppa è l’unica competizione giocata dalla canadese con la casacca della Roma in cui non è ancora andata a referto (per adesso Viens vanta almeno una rete in Serie A, Coppa Italia, Champions League, incluse qualificazioni, e Women’s Cup).

- Tra le giocatrici attualmente alla Roma, sono due quelle che contano almeno un gol in più di una competizione contro la Juventus in giallorosso: Manuela Giugliano ed Emilie Haavi - quattro per l’azzurra (tre in Serie A e uno in Serie A Women’s Cup, proprio su assist di Haavi) e tre per la norvegese (due in Serie A e uno in Serie A Women’s Cup).