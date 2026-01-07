Pergreffi e l'addio al calcio: "È la scelta migliore per me. Modena? È e sarà casa mia"

“Caro calcio, ti sto dicendo addio. Lo sto facendo davvero. Non ti lascio per sempre, continueremo questo viaggio insieme, ma lo faremo in altro modo, in altre vesti. Non ti avrò più tra i piedi con quegli scarpini che indosso da quando sono piccolo. Perché, alla fine, tu ci sei da sempre”. Inizia così la lettera di Antonio Pergreffi che nella giornata di oggi ha deciso di chiudere la carriera da giocatore ed entrare all’interno di quel Modena con cui ha giocato nelle ultime cinque stagioni e mezzo conquistando la promozione in Serie B e indossando la fascia di capitano: “Sembra ieri. Sembra ieri che giravo tra i campi della bergamasca. Mai avrei creduto di poter scrivere questa storia. Una bella storia. È vero, ci sono arrivato tardi. Non ho mai giocato in A e non ho vinto la Champions League. Ma fino a pochi anni fa lottavo sui prati di Eccellenza. Qualche stagione dopo mi sono trovato a riportare il Modena in B e indossarne la fascia da capitano”.

Spazio poi all’ultimo capitolo della sua carriera che sarà anche il primo della nuova vita: “Ci siamo conosciuti sei anni fa. Ci siamo apprezzati, presi per mano, amati. Ci siamo incontrati nel momento giusto. Il momento giusto per iniziare a costruire qualcosa di unico e scrivere insieme un pezzo della nostra storia. Il più brillante e speciale della mia. Ti ricordi di quel momento? Un triplice fischio per dare colore e concretezza a un’impresa, l’abbraccio con il nostro popolo, le mie lacrime, una coppa alzata al cielo. - prosegue Pergreffi nella sua lettera - Modena, per me sei tanto. Sei il giallo che vive in ciò che rappresenti. Sei l’orgoglio di difenderti negli stadi di tutta Italia e di guidarti da capitano. Sei la storia che vive in te e che ti rende così diversa da tutte le altre. Sei la passione dei tuoi tifosi e le vie calorose e vive della tua città. Sei emozione. Sei e sarai casa. Sei presente e futuro. Mio e della mia famiglia.

Ci sono le maglie che ho indossato, le società che ho rappresentato. Dai club dilettantistici dove ho conosciuto e compreso il senso della fatica e il Piacenza con la famiglia Gatti e Luca Matteassi, fino al Modena e alla famiglia Rivetti, in cui i valori si uniscono alla lungimiranza e all’innovazione.

E ci sei te, caro calcio. In queste settimane ho deciso di farmi da parte e dirti addio. È la scelta migliore per me e per il Modena. Mi aspetta un nuovo percorso e nuovi obiettivi. Tu restami accanto, avrò bisogno di te. Ti sono grato”.