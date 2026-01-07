Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Pergreffi e l'addio al calcio: "È la scelta migliore per me. Modena? È e sarà casa mia"

Pergreffi e l'addio al calcio: "È la scelta migliore per me. Modena? È e sarà casa mia"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Tommaso Maschio
Oggi alle 22:07Serie B
Tommaso Maschio

Caro calcio, ti sto dicendo addio. Lo sto facendo davvero. Non ti lascio per sempre, continueremo questo viaggio insieme, ma lo faremo in altro modo, in altre vesti. Non ti avrò più tra i piedi con quegli scarpini che indosso da quando sono piccolo. Perché, alla fine, tu ci sei da sempre”. Inizia così la lettera di Antonio Pergreffi che nella giornata di oggi ha deciso di chiudere la carriera da giocatore ed entrare all’interno di quel Modena con cui ha giocato nelle ultime cinque stagioni e mezzo conquistando la promozione in Serie B e indossando la fascia di capitano: “Sembra ieri. Sembra ieri che giravo tra i campi della bergamasca. Mai avrei creduto di poter scrivere questa storia. Una bella storia. È vero, ci sono arrivato tardi. Non ho mai giocato in A e non ho vinto la Champions League. Ma fino a pochi anni fa lottavo sui prati di Eccellenza. Qualche stagione dopo mi sono trovato a riportare il Modena in B e indossarne la fascia da capitano”.

Spazio poi all’ultimo capitolo della sua carriera che sarà anche il primo della nuova vita: “Ci siamo conosciuti sei anni fa. Ci siamo apprezzati, presi per mano, amati. Ci siamo incontrati nel momento giusto. Il momento giusto per iniziare a costruire qualcosa di unico e scrivere insieme un pezzo della nostra storia. Il più brillante e speciale della mia. Ti ricordi di quel momento? Un triplice fischio per dare colore e concretezza a un’impresa, l’abbraccio con il nostro popolo, le mie lacrime, una coppa alzata al cielo. - prosegue Pergreffi nella sua lettera - Modena, per me sei tanto. Sei il giallo che vive in ciò che rappresenti. Sei l’orgoglio di difenderti negli stadi di tutta Italia e di guidarti da capitano. Sei la storia che vive in te e che ti rende così diversa da tutte le altre. Sei la passione dei tuoi tifosi e le vie calorose e vive della tua città. Sei emozione. Sei e sarai casa. Sei presente e futuro. Mio e della mia famiglia.

Ci sono le maglie che ho indossato, le società che ho rappresentato. Dai club dilettantistici dove ho conosciuto e compreso il senso della fatica e il Piacenza con la famiglia Gatti e Luca Matteassi, fino al Modena e alla famiglia Rivetti, in cui i valori si uniscono alla lungimiranza e all’innovazione.

E ci sei te, caro calcio. In queste settimane ho deciso di farmi da parte e dirti addio. È la scelta migliore per me e per il Modena. Mi aspetta un nuovo percorso e nuovi obiettivi. Tu restami accanto, avrò bisogno di te. Ti sono grato”.

Articoli correlati
Modena, Antonio Pergreffi chiude la carriera da calciatore. Rimarrà all'interno del... Modena, Antonio Pergreffi chiude la carriera da calciatore. Rimarrà all'interno del club
Modena, in dirittura d'arrivo il rinnovo di capitan Pergreffi. Trovato l'accordo... Modena, in dirittura d'arrivo il rinnovo di capitan Pergreffi. Trovato l'accordo fra le parti
Modena, Pergreffi vicino al rinnovo e alla fascia: "Trasmetterò i valori ai ragazzi"... Modena, Pergreffi vicino al rinnovo e alla fascia: "Trasmetterò i valori ai ragazzi"
Altre notizie Serie B
Spezia, il giovane Chiabotto torna dal prestito al Bra. E va al Treviso in Serie... UfficialeSpezia, il giovane Chiabotto torna dal prestito al Bra. E va al Treviso in Serie D
Pergreffi e l'addio al calcio: "È la scelta migliore per me. Modena? È e sarà casa... Pergreffi e l'addio al calcio: "È la scelta migliore per me. Modena? È e sarà casa mia"
Sampdoria, primo allenamento per il neo acquisto Martinelli. Con lui anche Coucke... Sampdoria, primo allenamento per il neo acquisto Martinelli. Con lui anche Coucke
Spezia in chiusura per Adamo: trovato l'accordo per l'acquisto dal Cesena Spezia in chiusura per Adamo: trovato l'accordo per l'acquisto dal Cesena
Venezia, accordo con il Napoli per il prestito di Ambrosino. Sarà rinnovato in caso... Venezia, accordo con il Napoli per il prestito di Ambrosino. Sarà rinnovato in caso di Serie A
Il Venezia fa sul serio per Dagasso: sul piatto soldi e Fila per convincere il Pescara... Il Venezia fa sul serio per Dagasso: sul piatto soldi e Fila per convincere il Pescara
Juve Stabia, Zeroli in prestito dal Milan: "Felice di ritrovare mister Abate" Juve Stabia, Zeroli in prestito dal Milan: "Felice di ritrovare mister Abate"
Catanzaro, colpo in prospettiva per le corsie laterali: arriva Gatto dalla Reggina... UfficialeCatanzaro, colpo in prospettiva per le corsie laterali: arriva Gatto dalla Reggina
Editoriale di Fabrizio Biasin Immagine box laterale di Fabrizio Biasin Juve: tra certezze spallettiane e voglia di Chiesa. Inter: i dubbi “in corsia” e la concretezza. Roma e Lazio: il lato doloroso del mercato. Como: la lunga attesa degli anti-Fabregas. E le balle-scudetto di Inter, Milan, Napoli
Le più lette
1 Milan-Genoa, le probabili formazioni: torna Pulisic. Fullkrug ancora in panchina
2 Serie A, 19ª giornata LIVE: torna la coppia Pulisic-Leao. Nicola si affida a Vardy
3 Lazio-Fiorentina, le probabili formazioni: Pedro centravanti. Torna Kean dal 1'
4 Parma-Inter, le probabili formazioni: Pellegrino sfida Lautaro. Mkhitaryan titolare
5 Lazio, il retroscena sul malumore di Sarri: Fabbian piano C, voleva Raspadori e Loftus-Cheek
Ora in radio
Repliche 18:30Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Tanta fatica ma ben ripagata. L'Inter ora prova a strappare la Serie A
Immagine top news n.1 Serie A, la classifica aggiornata: l'Inter allunga in vetta a +4, l'Udinese aggancia la Lazio
Immagine top news n.2 Dimarco e Thuram, messaggio al Napoli: 2-0 di un'Inter autoritaria a Parma
Immagine top news n.3 Maignan è pronto a firmare. I dettagli e cosa manca per il suo rinnovo col Milan
Immagine top news n.4 Si ferma la corsa del Napoli: Conte rimonta il Verona da 0-2 a 2-2, ma fallisce la cinquina
Immagine top news n.5 Ecco il nuovo centravanti della Lazio: Ratkov è atterrato a Fiumicino
Immagine top news n.6 L'ultima sfida di Mario Balotelli è a Dubai, nella Serie B degli Emirati Arabi Uniti
Immagine top news n.7 Vertice Roma a Trigoria con Gasperini, Ranieri e Ryan Friedkin: si è parlato del mercato
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Così Lotito farà ritrovare il sorriso a Maurizio Sarri. Grazie al mercato Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Il peggior club al Mondo dove lavorare per un grande (o mediocre) allenatore
Immagine news podcast n.2 Come ha fatto il gioiello di De Zerbi a diventare una meteora della Roma
Immagine news podcast n.3 Juventus, il regista è la priorità: ora Guido Rodriguez, per l'estate l'obiettivo è Tonali
Immagine news podcast n.4 Lazio finalmente il mercato. per Sarri un vice Zaccagni, una mezzala e il sostituto di Castellanos
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Pianese, l'agente di Ercolani: "Attenzionato anche da club di Serie B"
Immagine news Serie C n.2 Roselli:" Mercato di gennaio? Serve a puntellare. E sugli attaccanti si decide la stagione"
Immagine news Altre Notizie n.3 Gasperini-Roma, che succede ora? Il commento degli opinionisti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 L'Udinese passa al Grande Torino, Runjaic in conferenza stampa
Immagine news Serie A n.2 Udinese, Karlstrom: "Vittoria importante, vogliamo salire ancora in classifica"
Immagine news Serie A n.3 Parma, a breve le parole di Oristanio dopo la sconfitta con l'Inter
Immagine news Serie A n.4 Parma-Inter 0-2, le pagelle: Dimarco una furia, Pio certezza, Pellegrino sparisce
Immagine news Serie A n.5 Torino, Baroni dopo la sconfitta contro l'Udinese
Immagine news Serie A n.6 Lazio-Fiorentina 2-2, le pagelle: Cataldi d'autore, quanto pesa il rientro di Gosens
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Spezia, il giovane Chiabotto torna dal prestito al Bra. E va al Treviso in Serie D
Immagine news Serie B n.2 Pergreffi e l'addio al calcio: "È la scelta migliore per me. Modena? È e sarà casa mia"
Immagine news Serie B n.3 Sampdoria, primo allenamento per il neo acquisto Martinelli. Con lui anche Coucke
Immagine news Serie B n.4 Spezia in chiusura per Adamo: trovato l'accordo per l'acquisto dal Cesena
Immagine news Serie B n.5 Venezia, accordo con il Napoli per il prestito di Ambrosino. Sarà rinnovato in caso di Serie A
Immagine news Serie B n.6 Il Venezia fa sul serio per Dagasso: sul piatto soldi e Fila per convincere il Pescara
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Ternana, Foresti: "Scorsa stagione buttata via. Panico? Se ci fosse l'opportunità..."
Immagine news Serie C n.2 Ternana, Rizzo: "C'era chi lavorava contro l'interesse del club. Priorità al risanamento"
Immagine news Serie C n.3 Trapani, doppio innesto in attacco: arrivano i giovani Vapore e Di Mitri
Immagine news Serie C n.4 Union Brescia, ampia distanza con l'Avellino per Lescano: balla circa mezzo milione
Immagine news Serie C n.5 Cavese, Guida a un passo dall'addio. L'attaccante pronto a firmare con la Reggina
Immagine news Serie C n.6 Butic torna in Italia: "Convinto dal progetto della Casertana. Ho forti motivazioni"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Milan-Genoa, per Allegri vietato sbagliare
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Lazio Fiorentina
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Lazio-Fiorentina, sfida ad alta tensione all'Olimpico
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Juventus, doppia uscita in prestito: Libran va al Servette, Ferraresi alla Res Roma
Immagine news Calcio femminile n.2 È la settimana di Juventus-Roma: domenica 11 gennaio la finale di Supercoppa Women
Immagine news Calcio femminile n.3 L'Inter Women dilaga in amichevole nel ritiro a Malta: 12 reti all'Hibernians
Immagine news Calcio femminile n.4 L'Inter Women in ritiro a Malta. Oggi alle 19:00 amichevole contro l’Hibernians
Immagine news Calcio femminile n.5 Napoli Women, per la fascia sinistra ecco il rinforzo. Contratto fino al 2027 per Kainulainen
Immagine news Calcio femminile n.6 È la difesa a scaldare l'inizio del mercato. Juventus e Roma alla ricerca di rinforzi
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Riccardo Budoni: "Le partite per strada e la Lazio come una seconda pelle" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 C’è chi va (tanti) e qualcuno che arriva (pochi)