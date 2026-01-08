Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Lazio, Lotito annuncia: "Il mercato non finisce qua". Oggi Taylor a Roma, e poi...

Lazio, Lotito annuncia: "Il mercato non finisce qua". Oggi Taylor a Roma, e poi...TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 06:30Serie A
Lorenzo Beccarisi

"Ogni giocatore che esce verrà rimpiazzato, se esce Guendouzi entrerà Taylor, un numero 10 dell'Ajax. È già certo, ma il mercato non finisce qua". Ad annunciare quello che sarà di fatto il secondo acquisto della sessione di gennaio della Lazio è stato il presidente Claudio Lotito. Ieri è stato il solito fiume in piena il numero uno biancoceleste, anticipando quello che sarà un mercato che vedrà protagonista la Lazio. Ieri è stata la giornata di Petar Ratkov, attaccante serbo ex Salisburgo arrivata a Roma poco prima delle 20 e che questa mattina svolgerà le visite mediche prima di firmare il contratto che lo legherà fino al 2030 ai biancocelesti. Oggi invece ci sarà l'ultima puntata dell'avventura di Matteo Guendouzi a Roma, il francese infatti in mattinata partirà con un volo privato verso Istanbul dove ad aspettarlo ci sarà il Fenerbahce. Operazione da 29 milioni di euro bonus compresi, per la Lazio una plusvalenza di quasi 20 milioni che fa molto bene anche in ottica Costo del Lavoro Allargato.

Lazio, oggi è il Taylor-day. Poi almeno altri due colpi

La giornata di oggi si concluderà poi con l'arrivo a Roma di Kenneth Taylor. La Lazio ha chiuso con l'Ajax per circa 17 milioni di euro bonus compresi, da capire se sia stata inserita o meno una percentuale del 10% sulla futura rivendita dell'olandese. Taylor arriva per sostituire Guendouzi, ma non sarà l'unico colpo a centrocampo con la Lazio che vorrebbe lasciar partire Belahyane e sostituirlo con Alex Toth. Per il centrocampista del Ferencvaros c'è ancora distanza tra offerta e domanda. La società biancoceleste si è spinta fino a 10 milioni più bonus, il club ungherese ne vorrebbe 15 anche se la volontà del calciatore potrebbe favorire la Lazio. Un altro rimpiazzo potrebbe arrivare sulla corsia di sinistra, con Nuno Tavares che ha chiesto la cessione e che non vede più il campo da oltre un mese, da quella sostituzione nell'intervallo di Lazio-Bologna. Da allora cinque panchine e la corte dell'Al-Ittihad che spinge, anche se non è ancora stato trovato l'accordo con la Lazio che vorrebbe circa 20 milioni per cedere il portoghese. Con la partenza di Tavares la società biancoceleste chiuderebbe poi per Pedraza, terzino del Villarreal con cui c'è già un accordo per l'estate quando scadrà il suo contratto col Submarino Amarillo. Infine il capitolo portiere, se Mandas dovesse partire la Lazio cercherà un secondo portiere di esperienza da mettere alle spalle di Provedel. Un mercato estremamente attivo per la Lazio, che per Lotito si chiuderà con una certezza: "Sarri alla fine sarà soddisfatto". È la speranza di tutto il popolo laziale.

Articoli correlati
Atalanta, ore cruciali per Brescianini e Maldini. Entrambi vicini alla cessione Atalanta, ore cruciali per Brescianini e Maldini. Entrambi vicini alla cessione
Fiorentina, pari show all’Olimpico con 2 rigori nel finale. Il Corriere Fiorentino:... Fiorentina, pari show all’Olimpico con 2 rigori nel finale. Il Corriere Fiorentino: “Un altro segnale”
Chivu vola a +4 in classifica, QS in apertura: "Volata lunga, Inter da corsa" Chivu vola a +4 in classifica, QS in apertura: "Volata lunga, Inter da corsa"
Altre notizie Serie A
Come è andata l'avventura di Federico Chiesa al Liverpool Come è andata l'avventura di Federico Chiesa al Liverpool
Serie A, 19ª giornata LIVE: torna la coppia Pulisic-Leao. Nicola si affida a Vardy... Probabili formazioniSerie A, 19ª giornata LIVE: torna la coppia Pulisic-Leao. Nicola si affida a Vardy
Atalanta, ore cruciali per Brescianini e Maldini. Entrambi vicini alla cessione TMWAtalanta, ore cruciali per Brescianini e Maldini. Entrambi vicini alla cessione
Roma, torna il sereno a Trigoria: Gasperini rassicurato, ma ora servono i fatti Roma, torna il sereno a Trigoria: Gasperini rassicurato, ma ora servono i fatti
Palladino risolleva l'Atalanta: andata chiusa a 28 punti (e nuovi record con la Dea)... Palladino risolleva l'Atalanta: andata chiusa a 28 punti (e nuovi record con la Dea)
Ratkov alla Lazio dal Salisburgo. Tutti pazzi per la Red Bull ma in Italia arrivano... Ratkov alla Lazio dal Salisburgo. Tutti pazzi per la Red Bull ma in Italia arrivano in pochi
Inter in vetta con Dimarco e Thuram. Ora la pressione è su Napoli e Milan Inter in vetta con Dimarco e Thuram. Ora la pressione è su Napoli e Milan
Effetto Spalletti: Juventus più offensiva, già 16 giocatori a segno Effetto Spalletti: Juventus più offensiva, già 16 giocatori a segno
Editoriale di Marco Conterio Immagine box laterale di Marco Conterio Il progetto di Comolli è chiaro e può cambiare il mercato di gennaio. Il prossimo passo della rivoluzione solo in estate. David, la gestione del club e di Spalletti: chapeau
Le più lette
1 Milan-Genoa, le probabili formazioni: torna Pulisic. Fullkrug ancora in panchina
2 Parma-Inter, le probabili formazioni: Pellegrino sfida Lautaro. Mkhitaryan titolare
3 Torino-Udinese, le probabili formazioni: Zapata più di Simeone. Runjaic conferma tutti
4 Cremonese-Cagliari, le probabili formazioni: Sanabria cerca spazio. Torna dal 1' Borrelli
5 Lazio, Lotito: "Nessuna risposta dalla Lega. Se il sistema non dà serenità, lo faccia qualcuno esterno"
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
A Tutta C 09:45A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:00Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Immagine top news n.0 Il duro sfogo di Lotito: "Devo prendere una mitragliatrice e sparare a tutta la classe arbitrale?"
Immagine top news n.1 Palladino risolleva l'Atalanta: andata chiusa a 28 punti (e nuovi record con la Dea)
Immagine top news n.2 Ratkov alla Lazio dal Salisburgo. Tutti pazzi per la Red Bull ma in Italia arrivano in pochi
Immagine top news n.3 Effetto Spalletti: Juventus più offensiva, già 16 giocatori a segno
Immagine top news n.4 L'Inter allunga in vetta alla classifica. Aspettando Milan-Genoa
Immagine top news n.5 Inter autoritaria: 2-0 al Parma e +4 dal Napoli. Chivu: "Prova di maturità"
Immagine top news n.6 Balotelli riparte dalla seconda divisione degli Emirati. I dettagli dell'accordo con l'Al Ittifaq
Immagine top news n.7 Guendouzi e i suoi amici: i giocatori al centro del mercato impiegati dai club che potrebbero lasciare
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Così Lotito farà ritrovare il sorriso a Maurizio Sarri. Grazie al mercato Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Il peggior club al Mondo dove lavorare per un grande (o mediocre) allenatore
Immagine news podcast n.2 Come ha fatto il gioiello di De Zerbi a diventare una meteora della Roma
Immagine news podcast n.3 Juventus, il regista è la priorità: ora Guido Rodriguez, per l'estate l'obiettivo è Tonali
Immagine news podcast n.4 Lazio finalmente il mercato. per Sarri un vice Zaccagni, una mezzala e il sostituto di Castellanos
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Gasperini-Roma, che succede ora? Il commento degli opinionisti
Immagine news Serie C n.2 Pianese, l'agente di Ercolani: "Attenzionato anche da club di Serie B"
Immagine news Serie C n.3 Roselli:" Mercato di gennaio? Serve a puntellare. E sugli attaccanti si decide la stagione"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Come è andata l'avventura di Federico Chiesa al Liverpool
Immagine news Serie A n.2 Serie A, 19ª giornata LIVE: torna la coppia Pulisic-Leao. Nicola si affida a Vardy
Immagine news Serie A n.3 Il duro sfogo di Lotito: "Devo prendere una mitragliatrice e sparare a tutta la classe arbitrale?"
Immagine news Serie A n.4 Atalanta, ore cruciali per Brescianini e Maldini. Entrambi vicini alla cessione
Immagine news Serie A n.5 Roma, torna il sereno a Trigoria: Gasperini rassicurato, ma ora servono i fatti
Immagine news Serie A n.6 Palladino risolleva l'Atalanta: andata chiusa a 28 punti (e nuovi record con la Dea)
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Serie B, tutte le operazioni di calciomercato: acquisti e cessioni squadra per squadra
Immagine news Serie B n.2 Modena, Rivetti: "Pergreffi ha rappresentato i valori del club. Felici e orgogliosi che resti"
Immagine news Serie B n.3 Frosinone, Selvini è già arrivato a Forlì: domani firmerà il contratto coi romagnoli
Immagine news Serie B n.4 Martinelli saluta la Fiorentina: "Sono stati 12 anni di amore, sogni e sacrifici"
Immagine news Serie B n.5 Spezia, il giovane Chiabotto torna dal prestito al Bra. E va al Treviso in Serie D
Immagine news Serie B n.6 Pergreffi e l'addio al calcio: "È la scelta migliore per me. Modena? È e sarà casa mia"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Serie C, tutte le operazioni di calciomercato: acquisti e cessioni squadra per squadra
Immagine news Serie C n.2 Vicenza, per Cester c'è anche la Triestina. E Tonetto farebbe il percorso inverso
Immagine news Serie C n.3 Ternana, Foresti: "Scorsa stagione buttata via. Panico? Se ci fosse l'opportunità..."
Immagine news Serie C n.4 Ternana, Rizzo: "C'era chi lavorava contro l'interesse del club. Priorità al risanamento"
Immagine news Serie C n.5 Trapani, doppio innesto in attacco: arrivano i giovani Vapore e Di Mitri
Immagine news Serie C n.6 Union Brescia, ampia distanza con l'Avellino per Lescano: balla circa mezzo milione
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Milan-Genoa, per Allegri vietato sbagliare
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Lazio Fiorentina
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Lazio-Fiorentina, sfida ad alta tensione all'Olimpico
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Juventus, in dirittura d'arrivo la cessione di Peyraud-Magnin: giocherà nel Denver Summit
Immagine news Calcio femminile n.2 Juventus, doppia uscita in prestito: Libran va al Servette, Ferraresi alla Res Roma
Immagine news Calcio femminile n.3 È la settimana di Juventus-Roma: domenica 11 gennaio la finale di Supercoppa Women
Immagine news Calcio femminile n.4 L'Inter Women dilaga in amichevole nel ritiro a Malta: 12 reti all'Hibernians
Immagine news Calcio femminile n.5 L'Inter Women in ritiro a Malta. Oggi alle 19:00 amichevole contro l’Hibernians
Immagine news Calcio femminile n.6 Napoli Women, per la fascia sinistra ecco il rinforzo. Contratto fino al 2027 per Kainulainen
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Riccardo Budoni: "Le partite per strada e la Lazio come una seconda pelle" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 C’è chi va (tanti) e qualcuno che arriva (pochi)