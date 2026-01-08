Lazio, Lotito annuncia: "Il mercato non finisce qua". Oggi Taylor a Roma, e poi...

"Ogni giocatore che esce verrà rimpiazzato, se esce Guendouzi entrerà Taylor, un numero 10 dell'Ajax. È già certo, ma il mercato non finisce qua". Ad annunciare quello che sarà di fatto il secondo acquisto della sessione di gennaio della Lazio è stato il presidente Claudio Lotito. Ieri è stato il solito fiume in piena il numero uno biancoceleste, anticipando quello che sarà un mercato che vedrà protagonista la Lazio. Ieri è stata la giornata di Petar Ratkov, attaccante serbo ex Salisburgo arrivata a Roma poco prima delle 20 e che questa mattina svolgerà le visite mediche prima di firmare il contratto che lo legherà fino al 2030 ai biancocelesti. Oggi invece ci sarà l'ultima puntata dell'avventura di Matteo Guendouzi a Roma, il francese infatti in mattinata partirà con un volo privato verso Istanbul dove ad aspettarlo ci sarà il Fenerbahce. Operazione da 29 milioni di euro bonus compresi, per la Lazio una plusvalenza di quasi 20 milioni che fa molto bene anche in ottica Costo del Lavoro Allargato.

Lazio, oggi è il Taylor-day. Poi almeno altri due colpi

La giornata di oggi si concluderà poi con l'arrivo a Roma di Kenneth Taylor. La Lazio ha chiuso con l'Ajax per circa 17 milioni di euro bonus compresi, da capire se sia stata inserita o meno una percentuale del 10% sulla futura rivendita dell'olandese. Taylor arriva per sostituire Guendouzi, ma non sarà l'unico colpo a centrocampo con la Lazio che vorrebbe lasciar partire Belahyane e sostituirlo con Alex Toth. Per il centrocampista del Ferencvaros c'è ancora distanza tra offerta e domanda. La società biancoceleste si è spinta fino a 10 milioni più bonus, il club ungherese ne vorrebbe 15 anche se la volontà del calciatore potrebbe favorire la Lazio. Un altro rimpiazzo potrebbe arrivare sulla corsia di sinistra, con Nuno Tavares che ha chiesto la cessione e che non vede più il campo da oltre un mese, da quella sostituzione nell'intervallo di Lazio-Bologna. Da allora cinque panchine e la corte dell'Al-Ittihad che spinge, anche se non è ancora stato trovato l'accordo con la Lazio che vorrebbe circa 20 milioni per cedere il portoghese. Con la partenza di Tavares la società biancoceleste chiuderebbe poi per Pedraza, terzino del Villarreal con cui c'è già un accordo per l'estate quando scadrà il suo contratto col Submarino Amarillo. Infine il capitolo portiere, se Mandas dovesse partire la Lazio cercherà un secondo portiere di esperienza da mettere alle spalle di Provedel. Un mercato estremamente attivo per la Lazio, che per Lotito si chiuderà con una certezza: "Sarri alla fine sarà soddisfatto". È la speranza di tutto il popolo laziale.