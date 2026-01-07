TMW Radio Pianese, l'agente di Ercolani: "Attenzionato anche da club di Serie B"

Nell'appuntamento mattutino di A Tutta C, format di TMW Radio interamente dedicato al mondo della Serie C, è intervenuto il procuratore Alessandro Ranieri.

Il mercato di gennaio viene spesso definito “di riparazione”. Quanto è più complesso rispetto a quello estivo?

«È un mercato particolare proprio perché serve a sistemare situazioni che si sono venute a creare durante la stagione. Con le nuove normative, come l’obbligo di depositare i mandati sul portale FIGC, è diventato anche più strutturato. È più complicato dell’estate perché, quando vai a prendere giocatori che stanno già giocando, le parti in causa sono tre: società acquirente, società cedente e agente del calciatore. Mettere d’accordo tutti è ovviamente più difficile».

Da chi si aspetta i movimenti più importanti in questa sessione invernale di Serie C?

«Il Vicenza sta facendo un campionato molto importante, con uno staff di alto livello guidato da Gallo, e credo che vorrà mantenere il vantaggio su Brescia e Lecco. Nel Girone B l’Ascoli ha preso Galluppini, che è un ottimo giocatore e può fare la differenza. Ma se dovessi puntare su una società che farà un mercato davvero importante direi la Salernitana: la proprietà è forte, Iervolino vuole riportare il club almeno in Serie B e mi aspetto molto da Salerno».

Nel Girone C quali piazze potrebbero muoversi di più?

«Il Benevento potrebbe fare qualcosa, il Catania è già molto attivo e il nome caldo è Lescano dell’Avellino. Attenzione anche al Trapani, dove potrebbe esserci qualche fermento. E poi c’è il Picerno, che è ultimo in classifica e sta facendo un mercato molto intenso per provare a salvare una realtà importante per la categoria».

Capitolo Pianese: Ercolani, suo assistito, è molto attenzionato. Ci sono già state richieste?

«Al momento non sono ancora arrivate richieste ufficiali, ma il ragazzo sta facendo un campionato importante ed è attenzionato anche da club di Serie B. Se dovesse esserci qualcosa di concreto, ne parleremo con il direttore Cangi».