Trapani, doppio innesto in attacco: arrivano i giovani Vapore e Di Mitri
La società FC Trapani 1905 comunica l’arrivo in maglia granata di Salvatore Di Mitri e Angelo Vapore. Si tratta di due attaccanti, classe 2006, provenienti rispettivamente dal Palermo e dal Verona.
Di Mitri e Vapore arrivano a Trapani con la formula del prestito secco.
«Ringrazio la società per la grande opportunità. Arrivo a Trapani con grande entusiasmo e prometto di dare il massimo», ha dichiarato Salvatore Di Mitri.
Entusiasta e determinato anche Angelo Vapore che ha dichiarato: «Sono molto felice di essere qui. Penso che questa sia un’opportunità e una grande occasione di crescita per cui quando ho ricevuto la proposta non ci ho pensato due volte e ho subito accettato. Lavorerò sodo per dare il mio contributo alla squadra».
