L'Inter allunga in vetta alla classifica. Aspettando Milan-Genoa
Giornata importantissima in Serie A, con l'Inter che grazie al successo sul Parma e complice il pareggio del Napoli contro il Verona prova a dare uno strappo al campionato. Il tutto ovviamente in attesa del Milan, impegnato domani sera contro il Genoa. Per il momento gli uomini di Cristian Chivu sono comunque a +4 sugli azzurri e sui rossoneri, con Juventus e Roma staccate di 6 lunghezze. Oltre a Milan-Genoa, quella di domani sarà la giornata di Cremonese-Cagliari.
Serie A, la classifica aggiornata
Inter 42 punti (18 partite giocate)
Milan 38 (17)
Napoli 38 (18)
Roma 36 (19)
Juventus 36 (19)
Como 33 (18)
Atalanta 28 (19)
Bologna 26 (18)
Lazio 25 (19)
Udinese 25 (19)
Sassuolo 23 (19)
Torino 23 (19)
Cremonese 21 (18)
Parma 18 (18)
Cagliari 18 (18)
Lecce 17 (18)
Genoa 15 (18)
Hellas Verona 13 (18)
Fiorentina 13 (19)
Pisa 12 (19)
Le probabili formazioni di Cremonese-Cagliari
Le probabili formazioni di Milan-Genoa
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.