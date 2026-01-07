Guendouzi e i suoi amici: i giocatori al centro del mercato impiegati dai club che potrebbero lasciare

In periodi di calciomercato succede spesso. E Matteo Guendouzi ne è l'esempio calzante. Giocatori praticamente già venduti, o in procinto di, che scendono comunque in campo con le squadre che andranno a lasciare di li a poche ore. Il centrocampista della Lazio ha giocato e lo ha fatto col solito furore agonistico di sempre, contro la Fiorentina. E a fine gara si è preso il saluto dell'Olimpico, per domattina previsto il volo con destinazione Istanbul per firmare col Fenerbahce.

Una partita, quella fra Lazio e Fiorentina, che ha visto entrare in campo nel finale anche Nicolussi Caviglia e Pablo Marì, giocatori dei viola che radiomercato dà in uscita in questa sessione invernale. Nel Torino è invece entrato in campo Cyryl Ngonge, giocatore che potrebbe finire proprio alla Fiorentina, ma pure all'Atalanta.

La Dea ha beneficiato, nel successo col Bologna, anche di Lazar Samardzic e Marco Brescianini, due giocatori in uscita: il primo ha mercato fra tante di Serie A, il secondo è sempre più vicino al passaggio alla Fiorentina. Operazione che potrebbe chiudersi già nelle prossime ore. Davanti a loro il Bologna, che ha giocato anche con Giovanni Fabbian e Benjamin Dominguez, obiettivi di mercato, guarda un po', proprio di Lazio e Fiorentina. Chiusura col Napoli, fermato sul pari dal Verona: Antonio Conte nella ripresa ha mandato in campo Lucca e Marianucci, ovvero i due giocatori che sono più vicini al lasciare il Maradona in queste settimane di calciomercato.