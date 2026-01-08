Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 7 gennaio

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena, ecco le notizie più importanti

SORPRESA DE BRUYNE: PUÒ LASCIARE IL NAPOLI A GENNAIO. LE PARTI VALUTERANNO EVENTUALI OFFERTE. MAIGNAN È PRONTO A FIRMARE. I DETTAGLI E COSA MANCA PER IL SUO RINNOVO COL MILAN. ROMA IN PRESSING SU RASPADORI. MASSARA HA INCONTRATO GLI AGENTI DELL'ATTACCANTE. ECCO IL NUOVO CENTRAVANTI DELLA LAZIO: RATKOV È ARRIVATO A ROMA. SCELTO IL SOSTITUTO DI GUENDOUZI: TRATTATIVA CON L'AJAX PER TAYLOR. ATALANTA, PRIMO CONTATTO PER NGONGE. C'È LA FIORENTINA, SI MUOVE IN PRESTITO E DIRITTO DI RISCATTO. BRESCIANINI SEMPRE PIÙ VERSO LA FIORENTINA: IL RISCATTO SARÀ FISSATO A 12 MILIONI DI EURO

Il Mattino ha lanciato un'indiscrezione che avrebbe del clamoroso qualora dovesse essere confermata: Kevin de Bruyne potrebbe salutare il Napoli già nel mese di gennaio. L'infortunio del belga è più serio del previsto ed è difficile immaginare che il 34enne possa rientrato prima della fine di febbraio. Non esiste però una data perché l'ex City ha 34 anni e perché in estate giocherà l'ultimo Mondiale della sua carriera, dunque non vorrà prendersi alcun rischio. Quando tornerà a disposizione di Antonio Conte, servirà ulteriore lavoro per riprendere il ritmo partita e la fiducia. Saranno necessari dei mesi, non delle settimane e quindi, con il mercato aperto ormai da giorni, il club partenopeo ha intenzione di prendere in considerazione eventuali offerte dall'Arabia. A sorprendere però è pure la volontà del calciatore, che pare pronto a valutare scenari differenti da quello attuale.

Dopo mesi di gelo e silenzi, il Milan ha scelto di accelerare. E lo ha fatto in modo quasi decisivo, facendo crollare quasi tutte le ultime resistenze di Mike Maignan in merito al rinnovo del suo contratto col club rossonero. Una proposta modificata e migliorata nei termini, quella che il Milan ha messo sul piatto di Maignan per convincerlo a dire sì. Una proposta convincente, visto che nelle ultime ore è arrivato un accordo di base sulla parola. Una proposta su cui ha inciso anche Massimiliano Allegri ed il suo preparatore Claudio Filippi, con cui Maignan è cresciuto ulteriormente instaurando un rapporto professionale definito ottimo. "La società sta lavorando per quello che è il futuro della squadra e nel Milan ci sono ottimi giocatori: si lavora per avere un futuro importante", ha dribblato il tecnico rossonero parlando della questione. Per la fumata bianca e i comunicati, però, servirà aspettare ancora un po'. Cosa? Le firme, molto banalmente. Perché gli accordi, come detto, sembrano essere finalmente tutti al proprio posto. Con Maignan che salvo sorprese metterà nero su bianco un nuovo contratto che avrà validità giugno 2031 e stipendio in linea con quello di Leao, ovvero 5,5 milioni di euro netti di parte fissa a cui aggiungere bonus legati a prestazioni e rendimento di squadra.

Giornata importante quella di ieri in casa Roma, con il tecnico Gian Piero Gasperini che ha incontrato Ryan Friedkin per un punto sulle tante trattative di mercato aperte, sia in entrata che in uscita. Al summit non era presente il direttore sportivo Frederic Massara, fatto questo che ha creato qualche punto interrogativo in merito al peso specifico dell'uomo mercato nelle decisioni strategiche del club. La sua assenza però era più che giustificata, secondo quanto raccontato da Sky Sport. Massara infatti proprio nei momenti in cui Gasperini incontrava il vicepresidente della Roma stava avendo una riunione con gli agenti di Giacomo Raspadori, obiettivo numero uno per l'attacco giallorosso. Un summit avvenuto di persona, dopo i contatti telefonici dei giorni scorsi, in cui si è cercato di fare ulteriori passi avanti nella trattativa per l'attaccante di proprietà dell'Atletico Madrid. L'obiettivo è quella di chiudere, in un senso o nell'altro, nel giro di pochissimi giorni come confermato dallo stesso ds: "Per quanto riguarda Raspadori ci sono delle discussioni in corso, sia con l'Atletico Madrid che col giocatore e i suoi agenti: è una situazione in evoluzione. Sapevamo che queste sarebbero state le tempistiche, dovrebbe svilupparsi comunque in tempi molto brevi in un senso o nell'altro".

La Lazio, proprio mentre sta per scendere in campo contro la Fiorentina, accoglie il suo ultimo colpo di mercato. In questi minuti infatti è atterrato a Roma, allo scalo di Fiumicino, il centravanti Petar Ratkov, giocatore che andrà a sostituire Taty Castellanos nello scacchiere di Maurizio Sarri. L'attaccante classe 2003 dopo le visite mediche firmerà così il suo nuovo contratto coi biancocelesti, col presidente Claudio Lotito che per il suo cartellino ha messo in conto un investimento da 13 milioni di euro circa.

La Lazio ha scelto il sostituto di Matteo Guendouzi. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW il club biancoceleste ha messo nel mirino il centrocampista dell'Ajax Kenneth Taylor e ha già intavolato una trattativa per provare a portarlo a Roma non appena uscirà il francese, che ha l'accordo con il Fenerbahce. La Lazio ha chiesto informazioni e in un primo momento l'Ajax aveva chiesto 20 milioni di euro per lasciar partire il giocatore, con il club biancoceleste che però aveva come obiettivo quello di arrivare a 15 avendo già un accordo di massima con l'entourage del giocatore. Nelle ultime ore, però, sempre secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW, gli olandesi hanno aperto totalmente alla cessione e il sì definitivo dovrebbe arrivare a breve. Rimangono ancora da limare alcuni dettagli, ma l'obiettivo è quello di portarlo nella Capitale possibilmente entro la fine di questa settimana. Possibile che Taylor possa atterrare in Italia già nei prossimi giorni per un'operazione che si chiuderà sulla base di 15 milioni di euro di parte fissa più 2 milioni di bonus.

L'Atalanta ha mosso un primo passo verso Cyril Ngonge, attaccante di proprietà del Napoli in prestito al Torino. Sedici le presenze in questa stagione, con un gol e un assist, il belga non è riuscito a integrarsi alla perfezione in granata. Per questo sono fitti i contatti per interrompere la sua esperienza e cambiare situazione. A Bergamo hanno un particolare occhio di riguardo per quello che è successo e succede a Verona - basti pensare a Giovane, che piace molto in caso di addio di Maldini - e Ngonge è stato il salvatore fino allo spareggio contro lo Spezia. Sarebbe, probabilmente, il sostituto di Lazar Samardzic qualora si concretizzasse la cessione. Perché la valutazione è da 20 milioni di euro e per ora non si apre a un prestito con diritto di riscatto. Serbo quindi congelato in attesa di sviluppi a breve giro di posta. Invece Ngonge piace anche alla Fiorentina. L'operazione si costruirebbe sulla formula del prestito con diritto di riscatto, obbligo a determinate condizioni. Un po' come per Brescianini, i viola potrebbero puntare sul raggiungimento della salvezza, mentre i nerazzurri probabilmente legherebbero la permanenza di Ngonge alla conquista dell'Europa nella prossima annata, ora ancora abbastanza distante ma non impossibile da raggiungere.

È Marco Brescianini il centrocampista che potrebbe presto arrivare alla Fiorentina e aiutare la squadra a risollevarsi dopo un girone d'andata decisamente deludente. Secondo quanto raccolto da TMW, la formula con cui potrebbe arrivare dall'Atalanta è quella del prestito oneroso con obbligo di riscatto fissato a 12 milioni di euro in caso di salvezza da parte degli uomini di Vanoli. La trattativa è entrata in una fase decisiva, con i viola che hanno fretta di chiudere perché vogliono rinforzare la rosa in vista dei prossimi impegni. La Dea prese il classe 2000 inizialmente in prestito dal Frosinone nell'estate 2024, salvo poi riscattarlo nella successiva finestra di mercato proprio per 12 milioni. Con Palladino per lui lo spazio pare essere poco, così è in cerca di una nuova esperienza. Il 25enne ha un contratto fino al 30 giugno 2029 con i bergamaschi e in carriera vanta 49 presenze e 7 gol con l'Atalanta, 40 gettoni e 4 reti con il Frosinone, 39 apparizioni e 3 centri con il Cosenza, 31 partite e 2 gol con la Virtus Entella, 6 gare con il Monza e un incontro con il Milan. Inoltre è sceso in campo 2 volte con l'Italia, esordendo il 6 settembre 2024.

RADAMEL FALCAO TORNA A CASA: A 38 ANNI GIOCHERÀ PER I MILLONARIOS IN COLOMBIA. DOPO THIAGO SILVA, IL PORTO PENSA AL FUTURO: ARRIVA IL GIOIELLO POLACCO OSKAR PIETUSZEWSKI. UN ITALIANO IN FRANCIA: IL BURNLEY RICHIAMA KOLEOSHO DALL'ESPANYOL PER GIRARLO AL PARIS FC

Radamel Falcao torna a casa. Libero da qualsiasi contratto dalla scorsa estate, l'attaccante colombiano, che attualmente ha 38 anni, ha firmato un contratto per questo 2026 con i Millonarios. Dopo aver trascorso due stagioni (2024 e 2025) ai Millonarios (11 gol segnati in 29 partite), Falcao è tornato nel club colombiano, che è lo stesso nel quale ha giocato per l'ultima volta. La formazione con sede a Bogotà ha annunciato il ritorno di El Tigre.

Il Porto piazza il secondo colpo del mercato invernale puntando stavolta sul futuro, dopo essersi assicurato l'esperienza di Thiago Silva. Il club portoghese ha ufficializzato l’ingaggio di Oskar Pietuszewski, esterno offensivo polacco di appena 17 anni, che ha firmato un contratto valido fino al gennaio 2029. L’accordo prevede una clausola rescissoria da 60 milioni di euro, segnale chiaro della fiducia riposta nel giovane talento, che vestirà la maglia numero 77 e diventa il giocatore più giovane dell’attuale rosa dei Dragões. Nato a Białystok, città situata nel nord-est della Polonia vicino al confine con la Bielorussia, Pietuszewski è cresciuto calcisticamente nel Jagiellonia, club con cui ha completato tutta la trafila giovanile. Il debutto tra i professionisti è arrivato in modo precoce e prestigioso: a soli 16 anni ha esordito in prima squadra ad Amsterdam contro l’Ajax, nel turno di qualificazione all’Europa League. Nel campionato polacco ha iniziato a collezionare minuti da gennaio 2025, chiudendo la stagione con 15 presenze, un gol e un assist, contribuendo anche alla conquista della Supercoppa di Polonia contro il Wisla Cracovia. La prima parte di stagione lo ha consacrato definitivamente: titolare in 21 delle 31 partite disputate, ha messo a referto sette gol e due assist, diventando uno dei punti di forza di una squadra in piena corsa per il vertice della classifica. Dotato di grande velocità, tecnica e capacità nel dribbling, Pietuszewski è già nel giro delle nazionali giovanili polacche. Convocato per la prima volta in Under 17 a soli 15 anni, da settembre ha brillato anche nelle qualificazioni all’Europeo Under 21, con quattro reti e due assist in sei partite. Un profilo di prospettiva assoluta, su cui il Porto scommette con decisione.

L'attaccante italiano Luca Koleosho non proseguirà l'esperienza nella Liga spagnola all'Espanyol. Secondo quanto riporta Sky Sports in Inghilterra infatti, il giocatore classe 2004 sarà richiamato prima del previsto dal prestito in terra iberica in questo mercato invernale. Il Burnley infatti, club inglese proprietario del suo cartellino, avrebbe intenzione di girarlo in prestito al Paris FC.

Koleosho ha giocato da titolare solo una volta, nella Copa del Ray, per l'Espanyol in questa stagione. In totale per lui appena 5 apparizioni fra campionato e Copa del Rey. Cresciuto proprio nell'Espanyol, era stato acquistato nell'estate del 2023 dal Burnley, che lo ha girato in prestito al club che lo ha svezzato la scorsa estate per fargli avere maggior continuità in campo. Obiettivo che il giocatore dell'Under 21 azzurra cercherà di raggiungere nella Ligue 1.