Napoli, Conte: "Non fatemi entrare in polemiche, ma vedo un Var a interpretazione"
Tante polemiche sul VAR in Italia. Oggi nell'occhio del ciclone anche un paio di episodi di Napoli-Hellas Verona. Ne ha parlato Antonio Conte, allenatore azzurro, rispondendo a due domande in conferenza stampa.
Sul fallo di mano di Hojlund sul gol annullato.
"Sono valutazioni oggettive che vanno fatte dal VAR che invece sono differenti da partita a partita. Hojlund non poteva tagliarsi il braccio ad un metro di distanza. Dobbiamo accettare quello deciso dal VAR, anche perché l'arbitro in campo aveva non dato il rigore e concesso il gol."
Come si spiega queste decisioni del VAR?
"Non fatemi entrare in polemiche, che poi vengo travisato. Il VAR va ad interpretazione, a volte può essere a favore e altre a sfavore. Bisogna accettarlo e sapere che ci sono persone lì in buona fede".
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.