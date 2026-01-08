Napoli, Conte: "Non fatemi entrare in polemiche, ma vedo un Var a interpretazione"

Tante polemiche sul VAR in Italia. Oggi nell'occhio del ciclone anche un paio di episodi di Napoli-Hellas Verona. Ne ha parlato Antonio Conte, allenatore azzurro, rispondendo a due domande in conferenza stampa.

Sul fallo di mano di Hojlund sul gol annullato.

"Sono valutazioni oggettive che vanno fatte dal VAR che invece sono differenti da partita a partita. Hojlund non poteva tagliarsi il braccio ad un metro di distanza. Dobbiamo accettare quello deciso dal VAR, anche perché l'arbitro in campo aveva non dato il rigore e concesso il gol."

Come si spiega queste decisioni del VAR?

"Non fatemi entrare in polemiche, che poi vengo travisato. Il VAR va ad interpretazione, a volte può essere a favore e altre a sfavore. Bisogna accettarlo e sapere che ci sono persone lì in buona fede".