L'Inter Women dilaga in amichevole nel ritiro a Malta: 12 reti all'Hibernians

Non poteva esserci maniera migliore di chiudere il ritiro maltese per l'Inter Women: le ragazze di Piovani vincono nettamente la partita amichevole contro l'Hibernians Football Club, formazione locale che milita nella massima serie del campionato di Malta. Al Tony Bezzina Stadium di Paola, città dell'Hibernians dove l'Inter si è allenata nel corso del suo soggiorno a Malta, le nerazzurre hanno vinto con il netto risultato di 0-12: le reti interiste portano le firme di Detruyer, Bugeja (tripletta), Tomasevic, Magull, Bartoli, Polli (doppietta), Tomaselli, Glionna e Csiszar.

Dopo una traversa di Detruyer al 10', l'Inter sblocca la partita nove minuti più tardi proprio con la centrocampista belga, che devia in porta un cross di Robustellini. Dopo aver sbloccato il risultato la squadra di Piovani dilaga già nel corso del primo tempo: al 29' Bugeja raddoppia su rigore, poi vanno a segno Masa Tomasevic, Lina Magull e Elisa Bartoli. Prima dell'intervallo c'è tempo per altre due reti di Bugeja: la tripletta dell'attaccante, capitana di giornata e idolo locale, scatena la gioia del pubblico maltese presente al Tony Bezzina Stadium. Nella ripresa Piovani cambia tutta la squadra tranne Consolini, ma l'Inter segna altri cinque gol: Polli (doppietta), Tomaselli, Glionna e Csiszar arrotondano ulteriormente il risultato fino al 12-0 finale.

Concluso il ritiro invernale a Malta, l'Inter Women tornerà in Italia per proseguire la preparazione verso la ripresa del campionato: le nerazzurre ricominceranno il proprio cammino domenica 18 gennaio, quando affronteranno la Juventus all'Arena Civica di Milano.

HIBERNIANS-INTER 0-12

Reti: 19' Detruyer, 29' rig. Bugeja, 31' Tomasevic, 35' Magull, 44' Bartoli, 45' e 45+1' Bugeja, 50' e 75' Polli, 65' Tomaselli, 71' Glionna, 74' Csiszar,

HIBERNIANS (4-4-2): 23 Cachia; 2 Geren, 5 Dimech, 45 Catania, 3 Schechinger; 14 Mifsud, 20 Sciberras, 6 Nazarko, 7 Chetcuti; 22 Kabene, 77 S. Vella Barberi.

A disposizione: 1 Muscat, 12 K. Vella Barberi, 4 Galea, 9 Farrugia Sacco, 10 Zulu, 11 Attard, 15 Celeste, 17 Ayres, 18 S. Farrugia, 19 Ghio, 21 Bartolo, 25 I. Farrugia, 73 Calleja.

Coach: Martina Borg

INTER (3-5-2): 32 Belli (34 Ferraro 65'); 4 Pleidrup, 33 Bartoli (5 Andrés 46'), 44 Consolini; 14 Robustellini (28 Verrini 46'), 16 Tomasevic (31 Wullaert 46'), 10 Magull (27 Csiszar 46'), 20 Detruyer (6 Santi 46'), 22 Schough (18 Glionna 46'); 11 Van Dijk (9 Polli 46'), 7 Bugeja (21 Tomaselli 55').

A disposizione: 1 Rúnarsdottir.

Coach: Gianpiero Piovani

Arbitro: Emanuel Grech

Assistenti: Portelli - Spiteri

Quarto Ufficiale: Naudi