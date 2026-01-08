Parma, Oristanio: "Potevamo avere più coraggio, ma conosciamo la forza dell'Inter"

Gaetano Oristanio è intervenuto ai microfoni di DAZN al termine della gara persa in casa dal suo Parma contro l'Inter. Queste le sue dichiarazioni:

Una partita complessa, cosa è mancato li davanti?

“Una partita difficile contro un avversario tosto, è stata una partita da alti e bassi. Ci abbiamo messo sacrificio e abbiamo provato a restare compatti, conosciamo le qualità dell’Inter. Sono una grandissima squadra, potevamo avere più coraggio nel fare qualcosa di più. La compattezza non è mancata ed è importante per il nostro cammino”.

Quanto hai bisogno della continuità a livello personale?

“Ho avuto dei problemi fisici ad inizio campionato, ora sono felice, sto trovando la condizione giusta. Penso solo a questo, continuare a lavorare e giocare, ascoltare il mister e i compagni e continuare su questo percorso”.

Il gruppo sembra molto affiatato:

“Il gruppo è unitissimo e compattissimo. Lavoriamo insieme perché è la nostra forza, siamo tutti sulla stessa barca”.

Com’è giocare da ex?

“E’ una grande emozione. Giocare contro la prima squadra è sempre una grande emozione, sono partito dall’Inter da piccolino e ora ho la possibilità di giocarci contro. È sempre bello”.