Maignan è pronto a firmare. I dettagli e cosa manca per il suo rinnovo col Milan

Dopo mesi di gelo e silenzi, il Milan ha scelto di accelerare. E lo ha fatto in modo quasi decisivo, facendo crollare quasi tutte le ultime resistenze di Mike Maignan in merito al rinnovo del suo contratto col club rossonero.

Una proposta modificata e migliorata nei termini, quella che il Milan ha messo sul piatto di Maignan per convincerlo a dire sì. Una proposta convincente, visto che nelle ultime ore è arrivato un accordo di base sulla parola. Una proposta su cui ha inciso anche Massimiliano Allegri ed il suo preparatore Claudio Filippi, con cui Maignan è cresciuto ulteriormente instaurando un rapporto professionale definito ottimo. "La società sta lavorando per quello che è il futuro della squadra e nel Milan ci sono ottimi giocatori: si lavora per avere un futuro importante", ha dribblato il tecnico rossonero parlando della questione.

Per la fumata bianca e i comunicati, però, servirà aspettare ancora un po'. Cosa? Le firme, molto banalmente. Perché gli accordi, come detto, sembrano essere finalmente tutti al proprio posto. Con Maignan che salvo sorprese metterà nero su bianco un nuovo contratto che avrà validità giugno 2031 e stipendio in linea con quello di Leao, ovvero 5,5 milioni di euro netti di parte fissa a cui aggiungere bonus legati a prestazioni e rendimento di squadra.