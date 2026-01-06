L'Inter Women in ritiro a Malta. Oggi alle 19:00 amichevole contro l’Hibernians
Come noto, l'Inter Women sta preparando la ripresa del campionato in quel di Malta, dove è volata sabato 3 gennaio approfittando della lunga sosta del campionato: è appunto in terra maltese che le ragazze di mister Gianpiero Piovani si stanno preparando, svolgendo i primi allenamenti - come fa sapere il club - presso il 'Tony Bezzina Stadium' di Paola, che questo pomeriggio alle ore 19:00 ospiterà per altro l’amichevole contro l’Hibernians, formazione che milita nella massima serie del campionato maltese
Per le lombarde, quella odierna sarà un’occasione importante per consolidare il lavoro sul campo in vista del primo match ufficiale dopo la sosta, match che sulla carta si preannuncia di grande importanza: avversaria di turno, per la 10ª giornata del campionato di Serie A femminile, la Juventus (fischio di inizio del match fissato alle 15:30).
Anzi, a tal proposito, ecco quella che, nella sua interezza, è la giornata prima citata:
SERIE A WOMEN ATHORA - 10ª GIORNATA
Sabato 17 gennaio
Ore 12.30: Parma-Milan (DAZN)
Ore 15: Fiorentina-Genoa (DAZN)
Ore 18: Napoli Women-Como Women (DAZN)
Domenica 18 gennaio
Ore 12.30: Roma-Sassuolo (DAZN)
Ore 15: Ternana Women-Lazio (DAZN)
Ore 15.30: Inter-Juventus (DAZN, RaiSport e RaiPlay)
Classifica - Roma 22, Juventus 17, Fiorentina 17, Inter 15, Lazio 15, Como Women 15, Milan 13, Napoli Women 13, Sassuolo 9, Parma 7, Genoa 6, Ternana Women 4
