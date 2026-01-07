Martinelli saluta la Fiorentina: "Sono stati 12 anni di amore, sogni e sacrifici"

Il portiere Tommaso Martinelli attraverso i suoi canali social ha voluto salutare la Fiorentina e Firenze, dove è nato e cresciuto fino a esordire fra i professionisti, dopo essere approdato alla Sampdoria in Serie B dove giocherà per i prossimi sei mesi per cercare maggiore spazio e mostrare le proprie qualità.

"Mia cara Firenze, è arrivato il momento di salutarci. Sono stati 12 anni fatti di amore, sogni e sacrifici. - si legge nel post social - Volevo ringraziare tutti quelli che hanno fatto parte di questo percorso. Oggi inizia una nuova sfida dove porterò tutto ciò che mi hai insegnato".

Questi i due comunicati delle società in merito al trasferimento:

Il comunicato della Sampdoria.

"L’U.C. Sampdoria comunica di aver acquisito a titolo temporaneo dall’A.C.F. Fiorentina i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Tommaso Martinelli (nato a Bagno a Ripoli, Firenze, il 6 gennaio 2006). Il portiere si è legato al club blucerchiato fino al 30 giugno 2026".

Il comunicato della Fiorentina.

"ACF Fiorentina comunica di aver ceduto, a titolo temporaneo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Tommaso Martinelli all' U.C. Sampdoria".