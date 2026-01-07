Fantacalcio, l'analisi del nuovo acquisto dell'Udinese Arizala

NOME: Juan David Arizala

NATO A: El Charco (Colombia), il 10/10/2005

RUOLO: difensore

SQUADRA: Udinese

L' Udinese ha bruciato la concorrenza del Milan e si è assicurata il calciatore colombiano Juan David Arizala dall'Independiente Medellin per circa 3 milioni di euro.

Esterno classe 2005, ha trovato l'esordio con la prima squadra de "El poderoso de la Montaña" nel marzo 2023, ed è diventato nel corso degli anni un elemento importante della squadra. Nel 2025 ha collezionato 30 presenze, 2 gol e 1 assist in tutte le competizioni, per un totale di 54 presenze, 3 gol e 1 assist in tre stagioni. Vanta 22 presenze e 1 gol con la Nazionale U20 colombiana di cui è una delle colonne. Con i giovani Cafeteros ha raggiunto il terzo posto nelle ultime edizioni del Sudamericano U20 e al Mondiale U20, giocate entrambe nel 2025, e nella competizione iridata è anche stato inserito nella Top XI della competizione.

Arizala è un giocatore di grande prospettiva, tra i migliori in Sud America. Il suo ruolo naturale è quello di esterno sinistro, può giocare sia più alto che più basso, oltre che da quinto. Nella sua breve carriera ha giocato in tanti ruoli, sia come laterale sulla fascia destra opposta, ma anche come centrocampista centrale. È un giocatore con una spiccata propensione ad attaccare e un po' meno a difendere, con ottime doti nel dribbling e nell'uno contro uno

Il consiglio al fantacalcio: è un colpo in prospettiva "classico" per l'Udinese, squadra da sempre attenta ad acquistare giovani talenti dal Sud America. Per ora però sulla sinistra ci sono già giocatori esperti come Kamara e Zemura, in più è stato anche adattato Bertola in quel ruolo. Sconsigliamo il suo acquisto in questa asta di riparazione