Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Fantacalcio, l'analisi del nuovo acquisto dell'Udinese Arizala

Fantacalcio, l'analisi del nuovo acquisto dell'Udinese ArizalaTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 10:10Fantacalcio
Luca Di Leonardo

NOME: Juan David Arizala
NATO A: El Charco (Colombia), il 10/10/2005
RUOLO: difensore
SQUADRA: Udinese

L' Udinese ha bruciato la concorrenza del Milan e si è assicurata il calciatore colombiano Juan David Arizala dall'Independiente Medellin per circa 3 milioni di euro.

Esterno classe 2005, ha trovato l'esordio con la prima squadra de "El poderoso de la Montaña" nel marzo 2023, ed è diventato nel corso degli anni un elemento importante della squadra. Nel 2025 ha collezionato 30 presenze, 2 gol e 1 assist in tutte le competizioni, per un totale di 54 presenze, 3 gol e 1 assist in tre stagioni. Vanta 22 presenze e 1 gol con la Nazionale U20 colombiana di cui è una delle colonne. Con i giovani Cafeteros ha raggiunto il terzo posto nelle ultime edizioni del Sudamericano U20 e al Mondiale U20, giocate entrambe nel 2025, e nella competizione iridata è anche stato inserito nella Top XI della competizione.

Arizala è un giocatore di grande prospettiva, tra i migliori in Sud America. Il suo ruolo naturale è quello di esterno sinistro, può giocare sia più alto che più basso, oltre che da quinto. Nella sua breve carriera ha giocato in tanti ruoli, sia come laterale sulla fascia destra opposta, ma anche come centrocampista centrale. È un giocatore con una spiccata propensione ad attaccare e un po' meno a difendere, con ottime doti nel dribbling e nell'uno contro uno

Il consiglio al fantacalcio: è un colpo in prospettiva "classico" per l'Udinese, squadra da sempre attenta ad acquistare giovani talenti dal Sud America. Per ora però sulla sinistra ci sono già giocatori esperti come Kamara e Zemura, in più è stato anche adattato Bertola in quel ruolo. Sconsigliamo il suo acquisto in questa asta di riparazione

Articoli correlati
Fantacalcio, 4 scommesse da schierare per la 19ª giornata Fantacalcio, 4 scommesse da schierare per la 19ª giornata
Fantacalcio, top & flop della 18ª giornata in Serie A Fantacalcio, top & flop della 18ª giornata in Serie A
Fantacalcio, 18ª giornata: gli indici di schierabilità di ogni match Fantacalcio, 18ª giornata: gli indici di schierabilità di ogni match
Altre notizie Fantacalcio
Fantacalcio, l'analisi del nuovo acquisto dell'Udinese Arizala Fantacalcio, l'analisi del nuovo acquisto dell'Udinese Arizala
Fantacalcio, 4 scommesse da schierare per la 19ª giornata Fantacalcio, 4 scommesse da schierare per la 19ª giornata
Fantacalcio, top & flop della 18ª giornata in Serie A Fantacalcio, top & flop della 18ª giornata in Serie A
Fantacalcio, 18ª giornata: gli indici di schierabilità di ogni match Fantacalcio, 18ª giornata: gli indici di schierabilità di ogni match
Fantacalcio, 4 scommesse da schierare per la 18ª giornata Fantacalcio, 4 scommesse da schierare per la 18ª giornata
Fantacalcio, i migliori 5 attaccanti dopo 17 giornate Fantacalcio, i migliori 5 attaccanti dopo 17 giornate
Fantacalcio, la classifica degli assist dopo 17 giornate Fantacalcio, la classifica degli assist dopo 17 giornate
Fantacalcio, top & flop della 17^ giornata in Serie A Fantacalcio, top & flop della 17^ giornata in Serie A
Editoriale di Fabrizio Biasin Immagine box laterale di Fabrizio Biasin Juve: tra certezze spallettiane e voglia di Chiesa. Inter: i dubbi “in corsia” e la concretezza. Roma e Lazio: il lato doloroso del mercato. Como: la lunga attesa degli anti-Fabregas. E le balle-scudetto di Inter, Milan, Napoli
Le più lette
1 Milan-Genoa, le probabili formazioni: torna Pulisic. Fullkrug ancora in panchina
2 Serie A, 19ª giornata LIVE: torna la coppia Pulisic-Leao. Lautaro certezza Inter
3 Lazio-Fiorentina, le probabili formazioni: Pedro centravanti. Torna Kean dal 1'
4 Parma-Inter, le probabili formazioni: Pellegrino sfida Lautaro. Mkhitaryan titolare
5 Bologna-Atalanta, le probabili formazioni: possibile chance per Dallinga. Kolasinac da valutare
Ora in radio
A Tutta C 09:40A Tutta C live!
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:00Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Rotocalcio 11:30Rotocalcio
Calciomercato, notizie, approfondimenti e analisi della settimana calcistica.
Primo piano
Immagine top news n.0 A 16 anni voleva smettere, in Austria gol record dopo 6'': chi è Ratkov, il nuovo bomber della Lazio
Immagine top news n.1 Pazza idea di mercato sulla Roma-Napoli: Lucca in giallorosso e Dovbyk in azzurro
Immagine top news n.2 Un'altra idea dall'Argentina per il Bologna: è Valentino Acuna del Newell's
Immagine top news n.3 Attenzione attenzione! Clamoroso in casa Milan: ci siamo per il rinnovo di Maignan?
Immagine top news n.4 Gasperini non parla e oggi vede i Friedkin: tutto sul summit con la proprietà
Immagine top news n.5 La migliore Juventus dell'anno travolge il Sassuolo. Spalletti difende David e ha ragione
Immagine top news n.6 Roma cinica: 2-0 al Lecce, Dovbyk segna e si ferma. Gasp in silenzio: c'entra il mercato
Immagine top news n.7 La Lazio si accende: Guendouzi ai saluti, arriva Ratkov. Altri due obiettivi nel mirino
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Così Lotito farà ritrovare il sorriso a Maurizio Sarri. Grazie al mercato Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Il peggior club al Mondo dove lavorare per un grande (o mediocre) allenatore
Immagine news podcast n.2 Come ha fatto il gioiello di De Zerbi a diventare una meteora della Roma
Immagine news podcast n.3 Juventus, il regista è la priorità: ora Guido Rodriguez, per l'estate l'obiettivo è Tonali
Immagine news podcast n.4 Lazio finalmente il mercato. per Sarri un vice Zaccagni, una mezzala e il sostituto di Castellanos
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Martone: “Salernitana e Catania mi aspetto ancora qualcosa. Casertana? Domenica banco di prova"
Immagine news Serie C n.2 Giammarioli: “Ravenna, flessione che non mi aspettavo. Arezzo? Squadra vera”
Immagine news Serie C n.3 Giammarioli: “Bruzzaniti al Catania può spostare gli equilibri del girone C”
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Sfumato Cancelo, l'Inter cerca un esterno: idea Molina. E c'è anche la pista Zanotti
Immagine news Serie A n.2 Ogni maledetto gennaio (ed estate) di Gian Piero Gasperini. A Roma come a Bergamo
Immagine news Serie A n.3 Il messaggio di Carboni al Genoa: "Grazie per avermi ridato fiducia, amore e sorriso"
Immagine news Serie A n.4 Roma, si lavora per difensore e attaccante: contatti per Oosterwolde, Zirkzee punto interrogativo
Immagine news Serie A n.5 City alla ricerca di un difensore, Guardiola: "Non richiameremo Akanji dal prestito all'Inter"
Immagine news Serie A n.6 A 16 anni voleva smettere, in Austria gol record dopo 6'': chi è Ratkov, il nuovo bomber della Lazio
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Cesena, oggi la ricapitalizzazione di 422mila euro. Se arriverà l'ok, al via anche il mercato
Immagine news Serie B n.2 Avellino, Aiello: "Le offerte arrivate per Lescano non ci hanno soddisfatto. Vedremo il da farsi"
Immagine news Serie B n.3 Spezia, Artistico: "Mi sento parte integrante del progetto, il mercato non mi interessa"
Immagine news Serie B n.4 Venezia, Adorante: "Una marcia in più per la Serie A. Mi piacerebbe vincere la marcatori"
Immagine news Serie B n.5 Palermo, Corona bloccato in attesa di Pierini. Veroli non è sul mercato
Immagine news Serie B n.6 Reggiana, Dionigi: "Non ci sono formazioni condannate. Mercato? Idee chiare"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Martone: “Salernitana e Catania mi aspetto ancora qualcosa. Casertana? Domenica banco di prova"
Immagine news Serie C n.2 Giammarioli: “Ravenna, flessione che non mi aspettavo. Arezzo? Squadra vera”
Immagine news Serie C n.3 La Top 11 del Girone C di Serie C: a Dudic bastano 120 secondi
Immagine news Serie C n.4 La Top 11 del Girone B di Serie C: Bellini abbatte il muro dell'Ascoli
Immagine news Serie C n.5 La Top 11 del Girone A di Serie C: Cittadella, tre punti VITAli
Immagine news Serie C n.6 Team Altamura, il ds Lauriola: "Cercheremo di accontentare chi non trova spazio"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Lazio-Fiorentina, sfida ad alta tensione all'Olimpico
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Parma-Inter, Chivu torna a Parma per difendere la vetta
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Napoli-Verona, Conte vuole prendersi momentaneamente la vetta
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 È la settimana di Juventus-Roma: domenica 11 gennaio la finale di Supercoppa Women
Immagine news Calcio femminile n.2 L'Inter Women dilaga in amichevole nel ritiro a Malta: 12 reti all'Hibernians
Immagine news Calcio femminile n.3 L'Inter Women in ritiro a Malta. Oggi alle 19:00 amichevole contro l’Hibernians
Immagine news Calcio femminile n.4 Napoli Women, per la fascia sinistra ecco il rinforzo. Contratto fino al 2027 per Kainulainen
Immagine news Calcio femminile n.5 È la difesa a scaldare l'inizio del mercato. Juventus e Roma alla ricerca di rinforzi
Immagine news Calcio femminile n.6 Cresce ancora il Como Women: inaugurato oggi il nuovo fitness sport center
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Riccardo Budoni: "Le partite per strada e la Lazio come una seconda pelle" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 C’è chi va (tanti) e qualcuno che arriva (pochi)