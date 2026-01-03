Podcast TMW
Lazio finalmente il mercato. per Sarri un vice Zaccagni, una mezzala e il sostituto di Castellanos
TUTTO mercato WEB
Ascolta il podcast
TMW Radio / TuttoMercatoWeb in Podcast
00:00
/
00:00
Il mercato della Lazio si sblocca, anche se per ora l’operazione principale è una cessione, quella di Valentin Castellanos al West Ham per 30 milioni di euro.
Adesso, però, Maurizio Sarri aspetta i rinforzi che avrebbe voluto già in estate, a patto di avere giocatori di qualità. Un vice Zaccagni, un centrocampista e il sostituto del Taty: queste alcune delle proprietà del club di Claudio Lotito.
Ascolta gratuitamente il podcast di oggi di TuttoMercatoWeb.
Altre notizie Podcast TMW
Podcast TMWJuventus, il regista è la priorità: ora Guido Rodriguez, per l'estate l'obiettivo è Tonali
Editoriale di Luca Calamai Juve disastro attacco: David e Openda da vendere subito e Vlahovic andrà via a giugno a zero. Dea schiaffo al Gasp. Raspadori non basta alla Roma. Tre motivi per cui il Milan può vincere lo scudetto
Le più lette
1 Juve disastro attacco: David e Openda da vendere subito e Vlahovic andrà via a giugno a zero. Dea schiaffo al Gasp. Raspadori non basta alla Roma. Tre motivi per cui il Milan può vincere lo scudetto
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile
Serie A Women, ufficiali date e orari delle prime tre giornate del 2026: inizia il conto alla rovescia