Balotelli riparte dalla seconda divisione degli Emirati. I dettagli dell'accordo con l'Al Ittifaq

Dopo mesi di attesa e di allenamenti in solitaria, Mario Balotelli è pronto a ripartire. E lo farà per la prima volta lontano dall'Europa. Supermario infatti ha trovato l'accordo del caso con l'Al Ittifaq, club di Dubai negli Emirati Arabi Uniti.

Il club, fondato nel 2020 e militante nella seconda divisione del campionato emiratino, ha scelto di investire in modo deciso sull'attaccante italiano, mettendo sul piatto un contratto di due anni e mezzo che ha fatto cadere gli ultimi dubbi. E per sottolineare l'acquisto è prevista una presentazione in pompa magna il prossimo 10 gennaio, proprio a Dubai.

Una ripartenza diversa dal solito per Balotelli, dopo la fine della sua avventura al Genoa lo scorso giugno ed i mesi passati a cercare squadra, per quella che potrebbe essere l'ultima tappa di una carriera iniziata nel Lumezzane. Da lì l'Inter, il Manchester City, il Milan e il Liverpool. Quindi ancora Milan, Nizza, Olumpique Marsiglia. Poi il suo Brescia, il Monza, l'Adana Demirspor in due momenti diversi inframezzati dal viaggio in Svizzera al Sion. Fino alla scorsa, negativa stagione con la maglia del Genoa. Da lì alcuni mesi di stop, gli allenamenti in solitaria e la scelta esotica ricaduta sulla seconda divisione degli Emirati Arabi Uniti.