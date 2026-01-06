Ufficiale Napoli Women, per la fascia sinistra ecco il rinforzo. Contratto fino al 2027 per Kainulainen

È attraverso la nota ufficiale che di seguito riportiamo integralmente, che il Napoli Women annuncia la prima operazione in entrata del mercato invernale: Elli-Noora Kainulainen, classe 2000, è una nuova calciatrice azzurra. Come da comunicato, "ala sinistra o terzino di spinta, mancina naturale, arriva a titolo definitivo dall’Helsinki, squadra campione di Finlandia con cui ha disputato i preliminari di UEFA Women’s Champions League; in azzurro, vestirà la maglia 77.

Per lei, un contratto fino al 2027".

Hanno fatto poi seguito le sue prime parole: "Sono davvero felice di unirmi al Napoli Women. Mi sento molto motivata ed entusiasta per questo nuovo capitolo. Il Napoli è un club ambizioso, con valori forti, e sono grata per la fiducia che mi è stata data. Non vedo l’ora di integrarmi al meglio nel gruppo, lavorare duro ogni giorno e contribuire a raggiungere gli obiettivi stagionali. A livello personale, il mio obiettivo è crescere sia come calciatrice che come persona, essere costante nelle prestazioni e dare il massimo per la squadra".

Questa, invece, la conclusione della nota: "Intensità, corsa e visione: benvenuta a Napoli, Elli-Noora!".