Modena, Rivetti: "Pergreffi ha rappresentato i valori del club. Felici e orgogliosi che resti"

Il presidente del Modena Carlo Rivetti ha voluto salutare l'ormai ex capitano Antonio Pergreffi che nella giornata appena trascorsa ha deciso di appendere gli scarpini al chiodo e iniziare una nuova avventura sempre all'interno del club emiliano.

“Oggi salutiamo il calciatore Antonio Pergreffi, ma soprattutto celebriamo l’uomo e il capitano che ha rappresentato in modo esemplare i valori del Modena FC. Antonio è stato un punto di riferimento dentro e fuori dal campo, un professionista serio, sempre al servizio della squadra, capace di incarnare lo spirito gialloblù con orgoglio, sacrificio e senso di appartenenza. - si legge nella nota della società gialloblù - A nome mio personale e di tutta la società desidero ringraziarlo per quanto ha dato in questi anni: leadership, affidabilità e un attaccamento alla maglia che resteranno nella storia recente del club. Il legame che si è creato con la città, con i tifosi e con il Modena FC va ben oltre il percorso da calciatore. Proprio per questo siamo felici e orgogliosi che il suo cammino in gialloblù non si interrompa qui.

L’ingresso di Antonio nell’organico del nostro settore giovanile rappresenta per noi un valore aggiunto enorme: siamo convinti che la sua esperienza, la sua mentalità e il suo esempio saranno fondamentali per la crescita dei nostri giovani, non solo come calciatori ma anche come uomini. Accogliamo questa nuova fase con grande soddisfazione, certi che Antonio continuerà a trasmettere ai ragazzi ciò che ha sempre dimostrato in campo: rispetto, dedizione e amore per questi colori. Antonio, il Modena FC resta casa tua, oggi e in futuro”.