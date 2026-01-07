Ufficiale
Spezia, il giovane Chiabotto torna dal prestito al Bra. E va al Treviso in Serie D
Dopo sei gare e una rete in Serie C con la maglia del Bra per il centrocampista Chiabotto c'è una nuova esperienza in Serie D. Il giovane è infatti tornato per fine prestito allo Spezia che lo ha girato, con la stessa formula, al Treviso. Questa la nota della società ligure:
"Spezia Calcio comunica che il calciatore classe 2007, Vittorio Chiabotto, dopo l'esperienza in Serie C con la maglia del Bra, disputerà la seconda parte della stagione corrente con il Treviso FBC, società a cui il calciatore è stato ceduto a titolo temporaneo.
Al giovane aquilotto, i migliori auguri per il prosieguo della stagione".
