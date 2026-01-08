Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Inter autoritaria: 2-0 al Parma e +4 dal Napoli. Chivu: "Prova di maturità"

© foto di www.imagephotoagency.it
Daniele Najjar
Oggi alle 00:53I fatti del giorno
Daniele Najjar

L'Inter porta a casa tre punti a Parma: decidono un gol di Federico Dimarco nel primo tempo e uno di Marcus Thuram in pieno recupero del secondo. A dispetto del risultato non largo, la squadra di Chivu è stata in controllo del match più di quanto non dica il tabellino. Un solo vero brivido, quello legato all'incrocio dei pali colpito da Ondrejka. Poi un solito difetto: l'incapacità in talune gare di chiudere prima i conti. Poco male: la squadra di Chivu arriva allo scontro diretto contro il Napoli a +4 dai rivali.

Traversa per Bisseck, incrocio Ondrejka
Il Parma inizia la gara con grande aggressività, ma la qualità dell'Inter viene progressivamente a galla con il passare dei minuti. All'11' Pio Esposito devia di testa un cross di Luis Henrique: palla centrale. Grande iniziativa di Luis Henrique che poi scarica per Bisseck: gran botta sulla quale Corvi devia sulla traversa. L'Inter alza i giri del motore: Dimarco pesca Lautaro, girata di testa che finisce di poco alta. Calhanoglu prova il destro da fuori, palla molto alta. All'improvviso i gialloblu ripartono alla grande: Valeri mette una palla perfetta per Ondrejka, che devia al volo centrando l'incrocio dei pali. Anche Pio Esposito colpisce la traversa, ma in questo caso il gioco era fermo per un intervento giudicato falloso dell'attaccante.

Dimarco firma il vantaggio
Grande chance per Lautaro al 41': passaggio dalla sinistra di Dimarco, l'argentino prova a piazzarla con il piatto del piede, ma centra Corvi. L'Inter passa in vantaggio al 42'. Tocco di Pio Esposito, è lesto Dimarco a fiondarsi sul pallone ed a battere Corvi, con il pallone che si infila sul primo palo. Inizialmente la rete era stata annullata per fuorigioco, che però non c'era: il VAR è intervenuto in soccorso di Colombo.

L'Inter attacca e gestisce
L'Inter riprende da dove aveva lasciato ad inizio ripresa. Gran sinistro di Sucic dal limite, Corvi vola a dirgli di no. L'Inter gioca in maniera convinta. Tacco di Pio Esposito, Mkhitaryan calcia al volo, ma centralmente. Lo stesso centravanti italiano cerca la volée, ma manda alto. Sucic ha la palla del 2-0. Lautaro serve il numero 8, che da solo davanti a Corvi la manda fuori. Lautaro si mette in proprio all'83', peccando un po' di egoismo con un tiro che ignora Thuram e Dimarco meglio posizionati.

Thuram chiude i giochi
Il Parma prova a rischiare qualcosa in più nel finale, ma i nerazzurri controllano con ordine. Nel finale arriva il gol di Bonny su assist di Barella. Il VAR però segnala un precedente tocco di mano di Marcus Thuram, nella sponda che aveva fatto per lo stesso Barella: rete annullata. Ci pensa lo stesso Thuram a chiudere una partita che rischiava di regalare sorprese inaspettate per l'Inter: al 97' il francese approfitta di un Parma proiettato in avanti per raccogliere un gran lancio di Barella per battere Corvi in uscita.

Inter, Chivu: "Prova di maturità"
Al termine del match il tecnico dell'Inter, Cristian Chivu, ha dichiarato a Sky: "Non è mai semplice giocare in Serie A, devi sempre dimostrare. Un campo non semplice, le condizioni meteo erano quello che erano. Abbiamo fatto una partita seria, una prova di maturità. Cercando di rompere il loro blocco basso. Abbiamo cercato di arrivare in area con qualche cross in più rispetto alle ultime partite. Quello che conta alla fine è l'atteggiamento dei ragazzi, eccezionale anche stasera".

Editoriale di Marco Conterio
