Ternana, Foresti: "Scorsa stagione buttata via. Panico? Se ci fosse l'opportunità..."

Il neo dirigente della Ternana Diego Foresti nel corso della conferenza stampa odierna ha parlato del suo ritorno in Umbria facendo il punto della situazione e del futuro: “Sono davvero contento di essere qui e voglio ringraziare la proprietà che ha fatto di tutto per riportarmi qui. Ritengo che la passata stagione sia stata buttata via a livello di risultati perché eravamo la formazione più forte, ma rompere gli equilibri è stato fatale. - prosegue Foresti come si legge su Ternananews.it - Liverani? Con lui ci siamo trovati con le stesse idee e abbiamo sposato la stessa visione, ho trovato un ambiente serenissimo anche per via delle due vittorie con cui abbiamo cominciato. Per me è un motivo in più per lavorare bene e dare qualcosa in più rispetto all’anno scorso perché ci sono delle situazioni diverse. Abbiamo la semifinale di Coppa Italia che decreterà un cammino per la stagione e la categoria. Non nomino mai le categorie superiori ma ci penso sempre, mi hanno interrotto un lavoro importante e vorrei riprendere da lì anche se la squadra è diversa. Ho fatto i complimenti a Liverani per aver lavorato per oltre 2 mesi con tante persone che cercavano di destabilizzarlo e non ci sono riusciti perché fortunatamente a capo di tutto c’è una proprietà che ha pensato a tutelarlo”.

Spazio poi al mercato: “Lo faremo, ma senza follie, per mettere a disposizione del mister dei giocatori in alcune zone del campo come ci è stato chiesto e cercheremo di fare anche qualcosa di importante per la tifoseria. Per quanto riguarda le uscite c’è qualcuno che dovrà andare via, ci sono troppi giocatori e qualcuno, soprattutto i giovani e chi ha trovato meno spazio, ci saluterà. Non vogliamo nessuno che non abbia voglia di restare a Terni perché tutti sono utili, ma nessuno è indispensabile. - prosegue il dirigente – Panico? È inutile negare che ci sono giocatori forti, fermi ai box in Serie B. Se nel mercato attuale ci fosse l’opportunità di portare giocatori forti a Terni è un segnale anche per i tifosi per far capire che stiamo facendo sul serio”.

Foresti poi si sofferma anche sui rinnovi: “Con il procuratore di Donati ci siamo visti e stiamo lavorando sul rinnovo. È un giocatore cresciuto tantissimo, si è fatto strada e quest’anno è uno dei punti di forza di questa squadra”.