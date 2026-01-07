Union Brescia, ampia distanza con l'Avellino per Lescano: balla circa mezzo milione

L’Union Brescia non molla la pista che porta a Facundo Lescano dell’Avellino nonostante finora le offerte per l’argentino, come sottolineato dal direttore sportivo irpino Mario Aiello, non abbiano soddisfatto le richieste del club. Al momento infatti c’è ampia distanza fra domanda e offerta nonostante la società di Pasini abbia trovato l’accordo con il calciatore sulla base di due anni e mezzo di contratto.

L’Avellino ha intenzione di cedere il giocatore solo a titolo definitivo, avendo già chiuso le porte a un prestito come sa bene la Salernitana, e chiede un milione di euro per il suo cartellino anche se, come sottolinea l’edizione on line del Giornale di Brescia, potrebbe scendere a novecentomila euro. Le Rondinelle ne offrono meno con la distanza che si aggirerebbe attorno al mezzo milione di euro, senza dimenticare che va trovata l’intesa sulla formula.

Il Brescia infatti per il classe ‘96 avrebbe messo sul piatto un prestito oneroso con diritto/obbligo di riscatto, al verificarsi di determinate condizioni, per un totale di 400mila euro anche se sarebbe disponibile a rivederla all’insù, ma non a spingersi alle cifre richieste dai campani. Per questo il ds Ferretti si sta muovendo anche su altri profili come Pettinari della Ternana e Cuppone dell’Audace Cerignola.