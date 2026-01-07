Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Tanta fatica ma ben ripagata. L'Inter ora prova a strappare la Serie A

Simone Bernabei
Simone Bernabei
Oggi alle 22:56
Simone Bernabei

L'Inter esce indenne dalla nebbia del Tardini. E lo fa portando a casa 3 punti che potrebbero risultare fondamentali per l'economia del campionato. La squadra di Cristian Chivu vince in casa del Parma dopo una partita sofferta nonostante il risultato di 2-0 firmato dal mancino di Federico Dimarco e da Marcus Thuram in chiusura di match possa suggerire altro.

Tre punti fondamentali dicevamo. O che meglio, potrebbero risultare fondamentali al termine di un campionato che si annuncia aperto fino all'ultima giornata. Intanto però, Lautaro e compagni possono godersi il primo vero tentativo di strappo della stagione, complice il pareggio inatteso del Napoli in casa contro il Verona e la sfida che il Milan dovrà giocare nella giornata di domani.

La classifica adesso dice +4 proprio sugli azzurri e sui rossoneri, con Juventus e Roma distanti 6 lunghezze. Un margine ovviamente non rassicurante visto anche l'imminente ritorno di una Champions League ancora tutta da giocare, ma comunque degno di nota. E che permetterà a Chivu di preparare con serenità le prossime sfide e pure di giocarsi un jolly, un passaggio a vuoto per così dire, nei confronti almeno del Napoli. Il tutto in attesa del risultato del Milan di domani contro il Genoa.

