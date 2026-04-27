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L'ex arbitro Carmagnini: "Macché Calciopoli, su Rocchi la vendetta di uno trombato l'anno scorso"

L'ex arbitro Carmagnini: "Macché Calciopoli, su Rocchi la vendetta di uno trombato l'anno scorso"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Giacomo Iacobellis
Oggi alle 13:31Serie A
Giacomo Iacobellis

Giancarlo Carmagnini parla senza filtri in esclusiva per TuttoMercatoWeb.com in merito al caso Rocchi. Lo storico arbitro della sezione di Firenze ha detto la sua sulla notizia emersa lo scorso sabato, raccontando il mondo AIA un po' più dall'interno e concentrandosi, ovviamente, sull'operato specifico del designatore auto-sospesosi.

Carmagnini, che idea si è fatto del caso Rocchi?
"Al di là del fatto che conosco personalmente Rocchi, visto che ci siamo allenati insieme quando io ero a fine carriera e lui all'inizio, credo che sia una situazione frutto della faida interna che esiste nell'AIA e nella FIGC. Ve lo dico senza troppi giri di parole e senza voler offendere nessuno: Rocchi è stato denunciato da uno trombato (fatto fuori, ndr) l'anno scorso, ovvero Domenico Rocca. Penso che Rocca si sia voluto vendicare, ritenendo di essere stato fuori ingiustamente. Altro che frode sportiva".

Nel caso specifico di Udinese-Parma, però, Rocchi non ha eseguito alla lettera il protocollo.
"È vero che Gianluca non ha eseguito alla lettera il protocollo, bussando alla sala VAR per dire che era rigore, ma stava vedendo un errore da parte dei suoi e ha provato a correggerlo. Se rivedete le immagini, quello era effettivamente rigore, quindi la decisione era giusta. E poi quella partita non era mica un Inter-Juve a due giornate dalla fine, non era decisiva, non valeva per nessuno. I latini dicevano: 'Cui prodest?', a chi giovava una cosa del genere? Frode sportiva riguardo a chi e a cosa? Non so davvero sotto quale aspetto. Rocchi è andato sopra le righe sì, ma ha fatto il suo lavoro".

C'è chi parla addirittura di "nuova Calciopoli" per i presunti favori all'Inter.
"Secondo me si stanno sprecando fiumi di inchiostro, questa è una montagna che partorisce un topolino. Calciopoli era un qualcosa di strutturato, organizzato, come si fa a paragonarli? Qui abbiamo uno che dice che era rigore, e il rigore c'era, e cos'altro? Sull'Inter dico che i nerazzurri quelle partite le hanno pure perse... Non ci sono affatto gli estremi per ravvisare una frode sportiva o dei presunti favori all'Inter, al di là - ripeto - di un comportamento deontologicamente non corretto da parte di Rocchi nel caso di Udinese-Parma. È da anni che dentro l'AIA c'è qualche problema, guardate cos'è successo a tanti arbitri negli ultimi anni. L'AIA purtroppo è lo specchio del nostro Paese e non certo una bolla a sé stante".

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