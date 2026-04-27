Ufficiale Venezia, si dimette il Managing director Tancredi Vitale. La nota del club

Venezia FC S.p.A. comunica che il sig. Tancredi Vitale ha rimesso il proprio incarico nel CdA, con effetto dal 24 aprile 2026. Vitale lascerà il ruolo di Managing Director del Club, per garantire una transizione ordinata nel rimanente periodo.

Venezia FC esprime sincera gratitudine a Tancredi Vitale per il suo prezioso contributo allo sviluppo e al potenziamento della struttura organizzativa del Club. La sua dedizione e competenza sono state fondamentali per il raggiungimento con successo di tutti gli obiettivi strategici fissati per la stagione 2025-2026.

Così il Sig. Tancredi Vitale sulla propria decisione:

“Dopo attenta riflessione, ho preso la difficile decisione di intraprendere nuovi percorsi professionali. Il mio periodo nel Venezia FC rappresenta un’esperienza straordinaria, sia sotto il profilo professionale che umano, caratterizzata da una proficua collaborazione con il Consiglio di Amministrazione, i Soci e l’intero Staff del Club.”

Così il Consiglio di Amministrazione di Venezia FC S.p.A.:

“Rispettiamo la decisione di Tancredi e lo ringraziamo per la professionalità e l’impegno dimostrati nel corso del suo incarico nel Venezia FC, gli auguriamo ogni successo nel nuovo capitolo della sua carriera.”

Il Club darà prossimamente conto delle iniziative già in corso per rafforzare la propria struttura commerciale, sportiva e operativa, che resta pienamente focalizzata sugli obiettivi della prossima stagione.