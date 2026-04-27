TMW Allegri: "Leao mai stato continuo, non lo era neanche 3-4 anni fa". Tutti i numeri di Rafa col Milan

"Non si può pensare che Leao possa avere continuità di prestazioni. Non ce l'ha mai avuta. Nemmeno 3-4 anni fa. Contro la Juventus ha fatto una delle sue migliori prestazioni stagionali. Si è dato anche da fare in fase difensiva e ha avuto un buon atteggiamento. I giocatori come lui devono determinare e Rafa comunque tra assist e gol lo ha fatto quest'anno".

Mister Massimiliano Allegri, intervenuto a DAZN dopo il pareggio per 0-0 contro la Juventus di ieri sera a San Siro, ha risposto così all'ennesima domanda sulla prestazione di Rafael Leao, diventato progressivamente un caso nell'arco di questa stagione. Ma quali erano i numeri del portoghese classe '99 3-4 anni fa? Siamo andati a ricostruire l'intero percorso di Leao con la maglia del Milan, dal suo arrivo nell'estate 2019 allo scudetto vinto nel 2021-22, passando per il record di gol e assist della stagione successiva. Il risultato è abbastanza evidente, lo dicono i numeri: a quattro giornate dalla fine del campionato, l'ex Lille e Sporting è piuttosto in linea per quanto riguarda i gol segnati, anche se è molto distante dalla quota assist degli anni scorsi. Su quest'ultimo aspetto, un "alibi" può però essere il ruolo di falso nove in cui ha giocato molto spesso con Allegri.

Tutti i numeri di Leao col Milan

Stagione 2025-26: 10 gol e 3 assist in 28 presenze (aggiornato al 27 aprile 2026)

Stagione 2024-25: 12 gol e 13 assist in 50 presenze

Stagione 2023-24: 15 gol e 14 assist in 47 presenze

Stagione 2022-23: 16 gol e 15 assist in 48 presenze

Stagione 2021-22: 14 gol e 12 assist in 42 presenze

Stagione 2020-21: 7 gol e 6 assist in 40 presenze

Stagione 2019-20: 6 gol e 2 assist in 33 presenze