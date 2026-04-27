TMW Ascoli, non è bastata la grande rimonta: in B va l'Arezzo. Ma son da lodare i numeri bianconeri

Che la lotta al vertice del Girone B di Serie C forse una corsa a tre, era parso chiaro sin dagli inizi della stagione, con Arezzo, Ascoli e Ravenna che hanno sin quasi da subito fatto la voce grossa rispetto alle altre contendenti; erano loro le favorite. Chi l'ha spuntata? L'Arezzo, nel pomeriggio di ieri, e con ampi meriti. E al termine di un testa a testa che si era poi ridotto solo all'Ascoli.

Una stagione forse strana quella della compagine marchigiana, che ha svoltato alla 23ª giornata. L'inizio era stato positivo, ma quando la classifica ha iniziato a divenire più corposa nel corso delle giornate, la prima spaccatura che si era creata sembrava riguardare solo le altre due compagini, con l'Ascoli che si sarebbe dovuto accontentare - lottando - del terzo posto. Nonostante per lungo tempo fosse stata la miglior difesa d'Europa. Da novembre a metà gennaio, infatti, la squadra ha attraverso una lunga fase di down, acuita poi dalla decurtazione dei punti per l'esclusione del Rimini dal torneo, ma l'ennesimo schiaffo, subito contro la Juventus Next Gen, ha segnato la svolta. La prima citata 23ª giornata ha contrapposto la formazione di Tomei al Perugia, e quello è stato il primo di 14 risultati utili consecutivi, segnati anche da 10 vittorie di fila. Dai 12 punti di distacco, passando per lo scontro diretto vinto nel girone di ritorno, ecco che l'Ascoli acciuffa l'Arezzo in vetta, alla 35ª giornata. Il resto è storia nota: sino al precedente turno squadre appaiate a quota 77, poi la vittoria dei toscani, che dalla loro avevano per altro anche gli scontri diretti, che sarebbero stati il primo criterio considerato in caso di arrivo a pari punti delle due compagini.

Poco da contestare, comunque, all'Ascoli, che era e rimane una formazione quasi ingiocabile per gli avversari, con tecnica e qualità in ogni zona del campo, e con anche la fame di arrivare. Ci saranno i playoff per centrare la Serie B, certo, ma forse il rammarico di quei due mesi in fase calante rimane. Il tutto, però, ribadendo che il club - in tutte le sue componenti - è solo da applausi.