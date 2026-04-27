TMW Serie B, lotta salvezza: 6 squadre in 6 punti, playout e retrocessione. Le combinazioni

Sei squadre separate da appena 6 punti, due giornate al termine: la lotta per la salvezza in Serie B è la più equilibrata e imprevedibile dell'intera stagione. Dalla 15ª alla 20ª posizione, ovvero dalla Virtus Entella (39 pt) alla Spezia (33 pt), non c'è una formazione matematicamente al sicuro né una matematicamente retrocessa. Il regolamento federale (CU n. 39/A) prevede la retrocessione diretta in Serie C per le ultime tre classificate (18ª, 19ª e 20ª) e il playout tra la 17ª e la 16ª qualora il distacco tra le due non superi i 4 punti.

Le squadre a rischio retrocessione diretta

Attualmente in zona retrocessione diretta ci sono Bari (18°, 34 pt), Reggiana (19°, 34 pt) e Spezia (20°, 33 pt). Tuttavia la situazione è tutt'altro che definita: anche il Pescara (17°, 34 pt) è a un solo punto dalla zona rossa, mentre l'Empoli (16°, 37 pt), in questo momento virtuale avversario del playout, può essere risucchiato dalla corrente se dovesse perdere entrambe le ultime due gare.

Lo Spezia è la squadra con meno punti ma non è ancora matematicamente condannata: con un massimo raggiungibile di 39 punti, potrebbe superare sia la Reggiana sia il Bari (entrambe al massimo a 40) qualora vincesse entrambe le gare e le concorrenti non facessero punti. I bianconeri ospitano il Venezia alla 37ª e chiudono in trasferta contro il Pescara alla 38ª. Quest'ultimo è uno scontro diretto di estrema rilevanza.

Il Bari (18°, 34 pt) riceve la Virtus Entella alla 37ª e va a Catanzaro alla 38ª. I pugliesi possono arrivare al massimo a 40 punti e sarebbe salvo solo se riuscisse a scavalcare almeno due delle squadre attualmente sopra di lui.

La Reggiana (19°, 34 pt) va a Modena alla 37ª e ospita la Sampdoria alla 38ª. I granata hanno un calendario leggermente meno severo dello Spezia, ma devono vincere per uscire dalla zona rossa.

Playout: Empoli-Pescara il duello

Con un distacco di soli 3 punti tra il Pescara (17°, 34 pt) e l'Empoli (16°, 37 pt), il playout è oggi il formato previsto dal regolamento: il gap non supera i 4 punti richiesti per la retrocessione diretta della 17ª. Ma le posizioni sono estremamente fluide. L'Empoli ospita l'Avellino alla 37ª e va a Monza alla 38ª: un calendario tutt'altro che agevole, e con soli 37 punti potrebbe essere scavalcato da Bari, Reggiana o Pescara qualora questi vincessero entrambe le gare (40 pt). In quel caso l'Empoli scivolerebbe in zona retrocessione diretta.

La Virtus Entella (15°, 39 pt) non è matematicamente al sicuro: il Bari può raggiungere 40 punti e scavalcarla. La gara alla 37ª (Bari-Virtus Entella) è dunque uno scontro salvezza diretto a tutti gli effetti. Se i pugliesi vincessero, la Virtus Entella si ritroverebbe risucchiata nella zona rossa nell'ultima giornata.

Il playout (in gara di andata sul campo della 17ª classificata e ritorno in casa della 16ª) prevede che in caso di parità di reti vinca la squadra meglio classificata (16ª). Solo in caso di parità di punti in classifica al termine della stagione regolare la gara di ritorno includerebbe i tempi supplementari e, se necessario, i calci di rigore.

La gara da cerchiare in rosso: Pescara-Spezia alla 38ª

L'ultima giornata riserva il duello più atteso della zona bassa: Pescara-Spezia (8 maggio, ore 20:30). Una sfida diretta tra due squadre che potrebbero presentarsi all'ultimo turno con destini diametralmente opposti oppure appaiate sul filo. Chi vince probabilmente si salva; chi perde rischia seriamente la retrocessione. Cinque giorni prima, alla 37ª giornata del 1° maggio, il quadro sarà già molto più chiaro: le gare Empoli-Avellino, Bari-Virtus Entella, Modena-Reggiana e Padova-Pescara ridisegneranno la classifica e definiranno gli scenari dell'ultima settimana.