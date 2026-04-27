TMW Prende forma la Serie A 2026/27: tutte sicure fino al Torino, ancora nessuna promossa dalla B

Con il successo del Parma e il pari del Torino, tredici squadre sono certe di partecipare alla prossima Serie A 2026/27 e non essendoci ancora promozioni dalla Serie B matematiche, tutte le certezze vengono dal massimo campionato di quest'anno. Granata e ducali sono le ultime squadre ad aver ottenuto la certezza della permanenza in massima serie, prima di loro Udinese e Sassuolo, ma anche Lazio, Bologna e Atalanta. Chi non aveva grossi dubbi, ma non si può mai sapere, era il sestetto di testa, ad oggi impegnato nel duello per le coppe e/o Scudetto. Roma, Como, Juventus, Milan, Napoli e Inter.

Dalla Serie B non arrivano certezze ma forti sospetti: al Venezia servono 3 punti o comunque mantenere inalterato il vantaggio sul secondo posto per festeggiare il ritorno in Serie A, il terzo in sei anni.

Vicina al traguardo la Fiorentina, il Cagliari è comunque ad una distanza di sicurezza, mentre Lecce e Cremonese si stanno contendendo l'ultimo posto che vale salvezza. Praticamente chiuso il discorso per Hellas e Pisa, ormai tenute in vita solo dalla matematica.