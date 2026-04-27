FIGC, la nota dopo il Consiglio federale di oggi. Gravina ha spiegato le sue dimissioni

L'odierno Consiglio federale ha approvato i criteri per le riammissioni, le sostituzioni ed i ripescaggi nei campionati professionistici. Questa la nota della FIGC:

"Il presidente Gabriele Gravina ha aperto i lavori alle ore 11.30 con i consiglieri: Simonelli, Campoccia, Chiellini e Marotta per la Lega di A; Bedin e Gozzi per la Lega B; Marani e Gallazzi per la Lega Pro; Abete, Bazzerla, Ortolano, Pedrazzini, Fantazzini e Tambaro per la Lega Nazionale Dilettanti; Calcagno, Bernardi, Biondini e Gama per gli atleti; Camolese e Citta per i tecnici; il segretario generale Brunelli; il vice presidente vicario dell'AIA Massini, presidente del Settore Tecnico Beretta; il presidente del Settore Giovanile e Scolastico Tisci; il presidente della Divisione Calcio a 5 Castiglia; la presidente della Divisione Serie A Femminile professionistica Cappelletti; la presidente della Divisione Serie B Femminile Tinari. I consiglieri Simonelli, Marotta, Gozzi, Gallazzi, Calcagno e Biondini si sono collegati in videoconferenza.

Nella sua relazione iniziale, il presidente della FIGC ha informato il Consiglio sui motivi che lo hanno indotto alle dimissioni nei giorni successivi alla mancata qualificazione al Mondiale 2026, ripercorrendo anche le interlocuzioni avute con le componenti federali e con la VII Commissione della Camera dei Deputati. Con specifico riferimento a quest'ultima, Gravina ha spiegato di che aveva preparato una relazione sullo stato di salute del calcio italiano, poi pubblicata sul sito federale una volta annullata l'audizione prevista inizialmente per l'8 aprile. Nel suo intervento, ha poi ribadito la necessità di chiarire una volta per tutte, anche a beneficio di media e tifosi, il perimetro d'azione e le conseguenti responsabilità della Federazione, delle Leghe e delle istituzioni, a tutti i livelli. Infine, si è detto felice che le proposte avanzate nella suddetta relazione siano state riprese quasi per intero nella bozza di decreto fatta circolare la scorsa settimana in Senato, ma allo stesso tempo ne ha denunciato la gravità nella parte specifica dove fa riferimento alla possibilità, stabilita per legge, di commissariare la FIGC, definendolo un atto non risolutivo dei problemi e in palese violazione del principio di autonomia sancito e tutelato dagli statuti CIO, FIFA e UEFA.

Nelle sue informative, il segretario generale Brunelli ha reso partecipi i consiglieri dell'invio della relazione dell'attività della Commissione federale Safeguarding relativa al secondo semestre 2025 Tale relazione illustra anche i risultati conseguiti e le prospettive evolutive delle politiche di safeguarding della FIGC, anche per tracciare le linee d'azione per il successivo semestre.

Modifiche regolamentari

In base all'intendimento emerso nell'ultima riunione del Consiglio Federale, i consiglieri hanno condiviso e approvato la proposta di modifica dell'art.49 delle Noif avanzata dalla Lega B e dalla Lega Pro secondo la quale, in caso di mancata partecipazione di una società neopromossa nel campionato di categoria superiore, il club dovrà essere sostituito da un'altra società del medesimo campionato di provenienza (principio di sostituzione).

Per quanto riguarda il campionato di Serie C la procedura di riammissione si attiva anche nel caso in cui la domanda di iscrizione al campionato sia priva della tassa di iscrizione e/o garanzia prevista dal Manuale delle Licenze Nazionali.

Procedure, criteri e termini per l'integrazione delle carenze di organico. Modalità partecipazione delle seconde squadre in Serie C e Serie D.

Il Consiglio ha approvato le procedure, i criteri e i termini per l'integrazione delle carenze di organico nei campionati professionistici. Nello specifico, è stata mantenuta la struttura dello scorso anno, aggiornando solo la priorità nei ripescaggi in Lega Pro che per la prossima stagione sportiva prevede, in virtù del criterio dell'alternanza, il seguente ordine: una nuova Seconda Squadra di Serie A, Lega Pro, Serie D ed eventuale Seconda Squadra di Serie A partecipante al campionato di Serie D. Il termine perentorio per la presentazione della domanda di integrazione di organico relativa alle riammissioni, sostituzioni e ripescaggi è stato fissato per il 20 luglio 2026.

Termini e disposizioni regolamentari in materia di tesseramento Serie A, Serie B e Serie C maschile

Il Consiglio ha dato delega al presidente federale per l'approvazione dei termini di tesseramento per i calciatori professionisti secondo lo schema seguente: dal 29 giugno all'1 settembre 2026 (ore 20) per la Serie A, dall'1 luglio 2026 all'1 settembre 2026 (ore 20) per la B e la C; dal 2 gennaio 2027 all'1 febbraio 2027 (ore 20) per la Serie A, la B e la C. Per quanto riguarda invece il tesseramento dei calciatori extracomunitari è stato previsto di ricalcare quanto già previsto in merito nella precedente stagione sportiva. Per quanto concerne le finestre di tesseramento per la LND, il Consiglio ha deciso per le seguenti date: dall'1 luglio al 30 settembre 2026; dall'1 dicembre al 16 dicembre 2026".