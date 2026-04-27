Casertana, Degli Esposti: “Abbiamo un biglietto della lotteria. Adesso viene il bello"

Si è chiusa con il pareggio interno contro il Giugliano la stagione regolare della Casertana. Per la formazione di Federico Coppitelli sono in programma i playoff promozione, con l'Atalanta U23 come primo avversario.

Ieri nel post partita del 'Pinto' sul momento della compagine campana ha preso la parola il direttore sportivo dei rossoblù Alessandro Degli Esposti:

"È appena finita la prima parte del nostro percorso che, al di là di ultimi risultati e prestazioni, può ritenersi buono - riporta L'Eco di Caserta -. È compito mio ringraziare tutti per la disponibilità mostrata nel corso dell’annata. È evidente che resta un po’ di amaro in bocca per quelle che sono state le ultime due partite, perché quando ci si fa il palato con certe vittorie, tornare a mangiare qualcosa di meno appetibile è difficile. Ora dobbiamo tracciare una linea. Siamo a metà del percorso. Adesso ne inizia uno più importante e decisivo. Dobbiamo fare tutti un respiro profondo, fare quadrato e iniziare a pensare subito alla prossima partita in casa contro un avversario temibile e di spessore. Non è tempo di bilanci, ma del fare. Dobbiamo concentrare tutte le nostre attenzioni sulla partita di domenica e, mi auguro, su quelle a seguire.

Abbiamo un biglietto della lotteria, ce lo siamo guadagnato con un percorso buono, e ora dobbiamo avere la capacità di fare grandi prestazioni. Sarà importante anche la spinta della nostra gente. Arriveremo ai playoff con la totalità della rosa, per questo motivo abbiamo gestito in questa ultima sfida alcuni uomini. Mi ha fatto piacere che la gente abbia riconosciuto anche oggi il grande lavoro di questa squadra. Ma per fare bilanci bisogna concludere il percorso. Domenica inizia un nuovo cammino e mi auguro di poter riempire lo stadio come due anni fa. Possiamo fare bene contro un avversario ostico e dare inizio ad un percorso importante senza precluderci nulla. A livello societario abbiamo fatto di tutto, anche in sede di mercato di gennaio, per poter arrivare a questa fase della stagione con la giusta ambizione. Stringiamoci tutti insieme e pensiamo all’Atalanta. Deve essere il nostro unico pensiero. Dobbiamo superare questo turno e di volta in volta guardare avanti. Questa squadra ha dimostrato di poter giocare a viso aperto contro tutti. Ha capacità caratteriali e strutturali per fare bene anche nei playoff".