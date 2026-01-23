Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Ufficiale

Giacinti lascia la Turchia dopo 6 mesi: è il grande colpo invernale del Como 1907

Giacinti lascia la Turchia dopo 6 mesi: è il grande colpo invernale del Como 1907
© foto di www.imagephotoagency.it
Tommaso Maschio
Oggi alle 18:31Calcio femminile
Tommaso Maschio

Dopo sei mesi in Turchia con il Galatasary, dove ha messo a segno 14 reti in nove presenze, l'attaccante Giacinti torna in Italia e riparte dalla Serie B Women. L'ex Azzurra è infatti il grande colpo di mercato del Como 1907, capolista in cadetteria, per puntare con decisione alla promozione:

Il Como 1907 Femminile è lieto di annunciare l’ingaggio di Valentina Giacinti. Membro della Hall of Fame del calcio italiano, Giacinti porta a Como la sua esperienza ai massimi livelli, che l’hanno portata a vincere due campionati di Serie A, una Coppa Italia e tre Supercoppe Italiane.

In un percorso che l’ha vista passare da Atalanta, Napoli, Seattle P.H.A, Mozzanica, Brescia, Milan, Fiorentina, Roma e Galatasaray, Valentina Giacinti ha all’attivo oltre 200 gol in Serie A, 15 in Women’s Champions League e 85 presenze arricchite da 26 reti con la Nazionale Maggiore Femminile italiana.

Heather O’Reilly, Head of Women’s Football del Como 1907, ha commentato: “Valentina è un’aggiunta straordinaria alla nostra squadra. Nella sua incredibile carriera, ha dimostrato di essere determinata ad aiutare non solo segnando, ma anche lavorando duramente per tutta la squadra. Fino a questo momento abbiamo avuto una stagione di successo, ma come tutti sanno, a questi livelli non si può rimanere fermi se ci sono le possibilità per alzare il livello. Aggiungere una giocatrice del calibro di Valentina ad un gruppo già forte dimostra ulteriormente la nostra serietà nel voler conseguire i nostri obiettivi immediati e futuri”.

Sul suo arrivo in Bianco Blu, Valentina Giacinti ha aggiunto: “Sono molto contenta di essere qui a Como e di aver accettato questo progetto, non vedo l’ora di iniziare. Sono rimasta molto colpita dalle persone coinvolte in questo Club e da quanto hanno spinto per avermi qui. Quando mi è arrivata la chiamata non ho potuto dire di no perchè ho notato che le persone coinvolte in questo progetto guardano la persona ancora prima della calciatrice e questo per me è fondamentale nella costruzione di un qualcosa di importante. Sono veramente felice di aver accettato”.

