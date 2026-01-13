Girelli regina di Supercoppa: un tacco straordinario per mettere in bacheca la sua 12ª

Il sigillo della campionessa, e che sigillo. A decidere la Supercoppa Femminile andata in scena a Pescara fra la Juventus e la Roma non poteva che essere una giocata d’alta scuola di colei che è la calciatrice più vincente nella competizione con ben 12 trofei in bacheca. Si tratta di Cristiana Girelli, numero 10 della Juventus, che entrando dalla panchina ha deciso nei minuti finali la sfida con un colpo di tacco da centro area che ha fatto stropicciare gli occhi ai presenti sulle tribune dell’Adriatico.

Per l’azzurra si tratta del quinto successo con la maglia della Juventus, al pari con le compagne di squadra Barbara Bonansea, Martina Rosucci e Cecilia Salvai, a cui si vanno a sommarsi quattro affermazioni con il Brescia e altre tre con il Bardolino Verona. Un vero e proprio dominio visto che le rivali più vicine sono a quota otto e di queste due si sono ritirate - Giorgia Motta e Patriza Panico – e due sono le compagne Bonansea e Rosucci che difficilmente potranno eguagliare la loro capitana.

Anche con un minutaggio inferiore al passato la classe ‘90 dimostra di essere ancora decisiva per le sorti di quella Juventus che ha sposato nel 2018 e con cui vuole regalarsi altre gioie in questa stagione visto che la formazione bianconera è ancora in corsa su tutti i fronti: campionato, Coppa Italia e Champions League. E poi si vedrà perché nella testa di Girelli c’è anche l’idea di un’esperienza all’estero – magari in quegli Stati Uniti in cui il colore azzurro ha un certo fascino - per chiudere una carriera straordinaria. Con il sogno del Mondiale 2027 sempre ben in testa per un ultimo giro di giostra con la Nazionale.