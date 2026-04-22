Chelsea in confusione, ieri quinto ko di fila: Rosenior batte un record che durava dal 1912
Il Chelsea continua a sprofondare in Premier League dopo la pesante sconfitta per 3-0 subita contro il Brighton. La squadra guidata da Liam Rosenior, attualmente ferma al settimo posto in classifica, vede ormai svanire quasi definitivamente le speranze di qualificazione alla prossima Champions League. Con questo risultato, i londinesi scivolano a sette punti di distanza dal Liverpool, incassando la quinta sconfitta consecutiva in campionato.
Rosenior batte un record che durava dal 1912
Oltre al risultato negativo, i dati evidenziano una crisi realizzativa senza precedenti nell'era moderna. Secondo le statistiche fornite da Opta, il Chelsea ha stabilito un primato negativo storico: non capitava infatti dal lontano novembre del 1912 che i Blues perdessero cinque partite di fila in campionato senza riuscire a segnare nemmeno un gol. Un digiuno offensivo che rende il momento del club ancora più drammatico.
Questo record "allucinante" certifica lo stato di confusione in cui versa la formazione londinese, incapace di reagire nonostante i cambi in panchina e gli investimenti. Per Rosenior e i suoi uomini, il finale di stagione si preannuncia estremamente complicato, con la necessità immediata di invertire la rotta per evitare che questa annata venga ricordata come una delle più buie nella storia ultracentenaria del club.
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