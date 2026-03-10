Roma, il giovane Litti: "Sogno il debutto coi grandi. Devo dimostrare di che livello sono"

Marco Litti, terzino sinistro della Roma Primavera, parla ai canali ufficiali del club del suo percorso e del debutto tra i grandi che presto arriverà: "Ora mi sento bene fisicamente e mentalmente. Sono libero e concentrato. Sono contento perché sto trovando continuità. Il settore giovanile sta finendo? Bisogna buttarsi nei grandi".

Sei più impaziente in vista del futuro o hai "paura" di lasciare la tua comfort zone?

"50 e 50. È bello stare con i compagni che sono come te, ma è anche bello rapportarsi con i grandi, i tifosi, la pressione...".

A luglio hai rinnovato il tuo contratto con la Roma: a cosa pensavi mentre lo firmavi?

"Adesso arriva il bello. Ora devo dimostrare di che pasta sono fatto, se sono un giocatore da Champions League, da bassa classifica... Ho pensato subito ai sacrifici fatti".

Sei pronto a diventare un calciatore professionista a tutti gli effetti?

"Sì. Ho passato tante difficoltà tra infortuni e situazione familiare. Non è una passeggiata, ma i problemi sono altri. Giocare a calcio deve essere divertente. Il debutto con la Roma come lo immagino? Lo spero. Mi piacerebbe giocare all’Olimpico con questa maglia, con i tifosi che ogni domenica vengono a sostenere la Roma. Qui a Roma, la Roma è qualcosa di magico".