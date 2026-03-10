Marino: "Il 4-1-4-1 Conte non lo farà mai più. De Bruyne? È in parabola discendente..."

L'ex dirigente del Napoli Pierpaolo Marino ha parlato del momento della squadra, reduce dal successo contro il Torino, in una intervista concessa a Televomero: “Il Napoli ha dato tre giorni di riposo, Conte ha fatto valutazioni sulle soglie del Napoli e senza Champions servono soglie di contenuto fisico atletico che impegnano tutta la settimana. Conte ha voluto iniziare una settimana tipo che è quella che gli riesce meglio, la filosofia di Conte implica il lavoro anche quando c’è la sfida infrasettimanale ma non mi risponde questa scelta, una specie di premio dopo le ultime vittorie. Il Napoli ha fatto un vero miracolo e sta in classifica molto meglio dei turni precedenti”.

Su De Bruyne e Lukaku: “Io non ho niente contro De Bruyne che ha fatto una carriera splendida, ma parliamo di un fuoriclasse in parabola discendente. Quando cominciano gli infortuni gravi come il suo non è una bella cosa. I tifosi chiedono la riconferma a patto che non si infortuna, il problema è che entrano De Bruyne e McTominay ma poi il Napoli come gioca.

C’era bisogno di De Bruyne con questo McTominay? 4-1-4-1? Non credo che Conte lo farà mai più, il Napoli non aveva bisogno di De Bruyne. Se non prendo De Bruyne e tengo McTominay tolgo un problema a Conte”.